Hele wereld kijkt mee naar Rotterdam, megajacht Bezos en De Hef

De Koningshavenbrug in Rotterdam is wereldnieuws geworden, nu een deel van de monumentale brug De Hef tijdelijk moet worden weggehaald. Dit om een megajacht van voormalig Amazonbaas Jeff Bezos doorvaart te verlenen.

Berichtgeving over De Hef, zoals de 95 jaar oude brug als bijnaam heeft, verscheen de afgelopen dagen onder meer in The New York Times, The Guardian en de Franse krant Le Parisien. Ook in de Italiaanse, Spaanse, Duitse en Nieuw-Zeelandse pers is er aandacht voor.

‘De Hef om Bezos afgebroken in maritieme hoofdstad Europa’

The New York Times schrijft dat Rotterdam overweegt de historische brug tijdelijk te ontmantelen als de scheepsbouwer ervoor betaalt. De Amerikaanse krant refereert aan het feit dat er in de jaren negentig grote protesten uitbraken toen de gemeente overwoog de brug, die toen al niet meer in gebruik was, af te breken. The Washington Post schrijft over het „industriële erfgoed” dat in Rotterdam, de „maritieme hoofdstad van Europa”, afgebroken moet worden vanwege het megajacht van Bezos.



Rotterdam to dismantle a historic 1877 bridge, called De Hef, to allow a superyacht built for Amazon founder Jeff Bezos to fit through https://t.co/zVISTaNqrb — Alfons López Tena (@alfonslopeztena) February 3, 2022

Gisteravond werd duidelijk dat er bij de gemeente Rotterdam nog geen vergunning is aangevraagd om het middenstuk van de ophaalbrug tijdelijk weg te halen. Dat ergens zou komende zomer moeten gebeuren om het enorme schip van Bezos, de op een na rijkste man ter wereld, te laten passeren. Met een maximale doorvaarthoogte van ruim 46 meter is De Hef niet hoog genoeg voor het megajacht. Burgemeester Aboutaleb zei in het Algemeen Dagblad garanties te willen dat De Hef zonder schade kan worden ontmanteld. Ook wil hij dat Jeff Bezos de kosten betaalt.

‘De Hef eerste bouwwerk dat werd hersteld na Tweede Wereldoorlog’

Le Parisien heeft aandacht voor de rol van burgemeester Ahmed Aboutaleb, die de „economische belangen” benadrukte in een reactie op kritiek. Het Duitse tijdschrift Der Spiegel meldt dat De Hef het eerste bouwwerk in Rotterdam was dat werd herbouwd na het Duitse bombardement tijdens de Tweede Wereldoorlog. De BBC meldt dat het Rotterdamse gemeentebestuur in 2017 na een restauratie beloofde de brug nooit meer af te breken.



This is the new yacht of Bezos

Too high for this Rotterdam Bridge ‘De Hef’ Bridge, monument, icon, must be dismantled, will be placed back . What are these people? Where’s the agency? What’s the urge? pic.twitter.com/hbx5nzKvs0 — arendschulp (@SCHULP4) February 2, 2022

El País schrijft dat een Nederlandse „historische brug plaats moet maken voor een gigantisch jacht”. De Spaanse krant noemt het een controversieel besluit. Het Italiaanse Corriere della Sera schrijft dat „een superjacht meer waard kan zijn dan een historische brug”. De Belgische krant De Standaard meldt dat de brug, die „een woelige levensloop kent”, plaats moet maken voor het schip. Ook aan de andere kant van de wereld is er aandacht voor de Nederlandse brug, met berichtgeving van onder meer Radio New Zealand en de Australische nieuwssite News.com.au.



Bij #beau gaat het over de #Hef in #Rotterdam en de sloep van #JeffBezos. Lachuh, #Aboutaleb meldt dat er helemaal nog geen aanvraag is om de Hef deels te ontmantelen.😂😂😂 — Ruud Spruit (@r_spruit) February 3, 2022

‘Lijkt gedoe om niks’

In Rotterdam is er de afgelopen dagen veel ophef over De Hef. „Het lijkt me een beetje gedoe om niets”, zei Paul van Riessen, hoofredacteur van Quote, daarover gisteravond in talkshow Beau. „Het is een geschenk voor Nederland en brengt veel werkgelegenheid.” Over het geld dat Bezos aan de bouw en de operatie voor zijn megajacht kwijt is, zei Van Riessen: „Je bent 430 miljoen kwijt voor de aanschaf van het jacht en dan nog eens 40 miljoen voor het onderhoud.”