Voetbalclubs dit weekend in actie, op het veld maar ook voor #stadionsvol

De clubs uit het betaalde voetbal gaan actievoeren met als doel hun stadions zo snel mogelijk weer vol te krijgen. Alle spelers in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie komen bij de wedstrijden van dit weekeinde het veld op in shirts met daarop letters die de tekst ‘stadions vol’ vormen. De actie krijgt de hashtag #stadionsvol.

Trainers en scheidsrechters gaan met het idee van #stadionsvol mee. Zij dragen een button met daarop die tekst.

Wel publiek bij voetbal, maar liever #stadionsvol

Sinds vorige week mogen de voetbalclubs weer publiek toelaten in het stadions. Het kabinet staat echter niet toe dat meer dan een derde van de capaciteit van een stadion wordt bezet. De toeschouwers moeten onderling 1,5 meter afstand houden, op een stoel zitten en een mondkapje dragen als ze door het stadion lopen. Overigens is het voor het voetbal niet anders dan in bijvoorbeeld de horeca, theaters en bioscopen. Die ‘een derde’ en de andere coronaregels gelden voor elke branche.



Voordat de bezoekers naar de voetbalstadions binnen mogen, worden ze gecontroleerd op het coronatoegangsbewijs (waarvan het groene vinkje op 8 februari kan verlopen als je niet tijdig een boosterprik hebt gehaald). De profclubs pleitten er bij het kabinet voor om minimaal twee derde van hun stadioncapaciteit te mogen gebruiken. De regering wil dat nog niet.

Voetbalclubs vragen kabinet perspectief

De betaaldvoetbalclubs zeggen dat dit ze alleen maar meer geld kost. Ze willen zo snel mogelijk meer supporters toelaten en hopen dat het kabinet hen perspectief geeft. Met dat doel is de actie ‘Stadions Vol’ opgezet. Het Supporterscollectief, waarbij supportersverenigingen van vrijwel alle clubs zijn aangesloten, opende vorige week een online-petitie. Die is op het moment van schrijven inmiddels ruim 32.000 keer ondertekend. Volgende week wordt de petitie overhandigd aan politiek Den Haag.



Stadions vol! Op naar volledige bezetting en echte voetbalbeleving. We starten een petitie die het kabinet oproept de stadions in februari volledig te openen. Teken ook om massaal te laten horen: 1/3 is niet genoeg. Stadions vol! https://t.co/98coWT1dsm #stadionsvol pic.twitter.com/wDhMGage0Q — Supporterscollectief (@SupportersNL) January 28, 2022

„Een derde stadionbezetting is geen oplossing voor de langere termijn. We willen niet weer een traject ingaan dat weken- of maandenlang kan gaan duren”, aldus de clubs en supporters. „Er moet vanuit ‘Den Haag’ een heldere einddatum worden afgegeven, waarna we kunnen opbouwen naar volle(re) stadions. Het liefst zouden we in elk geval zo snel mogelijk weer iedereen die een seizoenkaart heeft gekocht mogen ontvangen.”

FC Twente houdt het stadion nog leeg

Vorige week werd in de Keuken Kampioen Divisie voor het eerst in ruim twee maanden weer met publiek gespeeld. Niet alle toeschouwers hielden zich aan de verplichting om 1,5 meter afstand te houden. Volgens de clubs is de regel maar moeilijk te handhaven. Dit weekend keert het publiek ook terug in de Eredivisie. FC Twente heeft na overleg met supporters en sponsoren besloten om het stadion morgen dicht te houden. De club uit Enschede wil de Grolsch Veste pas weer openen als in ieder geval alle seizoenkaarthouders en sponsoren naar binnen kunnen. Twente speelt overigens om 21.00 uur tegen Vitesse. Het publiek zou dan na de eerste helft het stadion moeten verlaten, of de wedstrijd zou moeten worden vervroegd.

Ook Go Ahead Eagles overweegt het stadion dicht te houden zolang slechts een derde van de capaciteit gebruikt mag worden. De club uit Deventer speelt dit weekend echter een uitwedstrijd tegen FC Groningen.