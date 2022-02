‘Niemand’ gaat naar Olympische Spelen in Beijing, maar Poetin is er al

De Russische president Vladimir Poetin is in Beijing aangekomen voor de opening van de Olympische Spelen. Niet alleen daarvoor, want hij komt ook voor een onderhoud met zijn Chinese ambtgenootpresident Xi Jinping. Het bezoek van Poetin staat in contrast met veel andere wereldleiders. Zij mijden de Olympische Winterspelen.

Poetin is dus wel in Beijing, waar de Olympische Spelen vandaag officieel – met onder meer TeamNL uiteraard – worden geopend. De Chinees-Russische top Poetin-Xi moet volgens het Kremlin een „gezamenlijke visie” op internationale veiligheid opleveren. De twee wereldleiders gaan samen lunchen.

Bij Olympische Spelen ondanks spanningen rond Oekraïne

Het overleg komt op een moment van groeiende spanningen rond Oekraïne. Rusland heeft tienduizenden militairen naar de grens gedirigeerd, maar ontkent offensieve bedoelingen te hebben. Poetin zal zich tijdens de lunch bij de Olympische Spelen willen verzekeren van de steun van Xi. Ook economische samenwerking, gasleveringen en financiële weerbaarheid tegen sancties staan op de agenda.

Het Russische staatshoofd woont de openingsceremonie van de Spelen bij, in tegenstelling tot westerse leiders. Onder meer de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Australië hebben besloten tot een diplomatieke boycot van het evenement. Het gaat daarbij onder meer om de mensenrechtenschendingen van de minderheid in China, de Oeigoeren. Nederland stuurt ook geen regeringsdelegatie, noch koning Willem-Alexander.

President Xi organiseert een staatsbanket voor de leiders die wel komen. Onder hen VN-topman António Guterres en de staatshoofden van landen als Polen, Servië, Kazachstan, Turkmenistan en Egypte.



Nederlanders staan achter mijden van Spelen in Beijing

Een ruime meerderheid van de Nederlanders staat achter het besluit van de regering om geen officiële afvaardiging naar de Olympische Spelen in Beijing te sturen. Dat blijkt uit een enquête die Kieskompas heeft uitgevoerd. Hiervoor is een groep van 4125 respondenten van 18 jaar en ouder ondervraagd.

Halverwege januari werd in de ministerraad besloten om geen officiële delegatie naar de Olympische Spelen te sturen. Een vergelijkbaar besluit werd eerder al genomen door andere Europese landen. De Verenigde Staten gaf in december al te kennen geen regeringsvertegenwoordigers naar Beijing te sturen.

Eind januari – dus na het besluit van de Nederlandse regering – legden onderzoekers respondenten een stelling voor. Die luidde: ook Nederland moet als protest tegen mensenrechtenschendingen in China geen regeringsdelegatie naar de Winterspelen sturen. Twee derde is het hiermee eens of helemaal mee eens. 17 procent zegt het (helemaal) niet eens te zijn met de stelling.

