Ontslag voor ‘anti-vaccinverpleegkundige’ in Tilburgs ziekenhuis

Een ‘anti-vaccinverpleegkundige’ die in een interview met een stichting zich heeft uitgesproken tegen het vaccinatiebeleid, is op staande voet ontslagen door het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ). Volgens het ziekenhuis zou de man niet zorgvuldig zijn omgegaan met het delen van patiëntinformatie. Wel krijgt de ontslagen werknemer een transitievergoeding van ruim 74.000 euro, zo heeft de kantonrechter besloten.

De man, die sinds 1979 bij het ziekenhuis werkte, werd al eerder door zijn werkgever aangesproken op een tweet die hij had geplaatst. Daarin schreef de verpleegkundige volgens het ziekenhuis ‘dat de meeste artsen gewoon zijn gehersenspoeld’. Volgens het ziekenhuis was via sociale media te traceren waar de man werkzaam was. Daarmee werd de gedragscode overtreden, zo stelde het ziekenhuis in de waarschuwing.

‘Anti-vaccinverpleegkundige’ ontslagen

Maar het interview van vorig jaar, met de Stichting Buitenparlementaire Onderzoekscommissie 2020, was voor het ziekenhuis de druppel die de emmer deed overlopen. In het interview zei de verpleegkundige dat het ziekenhuis verantwoordelijk is voor het ernstig ziek laten worden van patiënten en het verbergen van onder meer vaccinatiecijfers. Bovendien spreekt de verpleegkundige over specifieke patiënten en hun familie.

Volgens de man valt wat hij heeft gezegd „binnen de grenzen van de vrijheid van meningsuiting”. Hij heeft verder enkel „op een nette wijze verslag gedaan van zijn ervaringen”. De rechter vindt dat hij daar gelijk in heeft. Bovendien denkt de rechter niet dat het ziekenhuis reputatieschade heeft geleden door de uitlatingen van de ontslagen man.

Vergoeding van 74.000

Maar dat de man in het openbaar informatie over patiënten heeft gedeeld, die is terug te leiden tot specifieke personen, schiet ook bij de rechter in het verkeerde keelgat. Om tot de persoonlijke informatie te komen, heeft de verpleegkundige in de dossiers gekeken van de patiënten, zonder dat dit nodig was voor zijn zorgtaken. Dat neemt de rechter hem kwalijk.

Het oordeel van de rechter in deze zaak is dan ook dat de verpleegkundige mag worden ontslagen. Maar zijn handelen is niet ‘ernstig’ verwijtbaar. Daarom moet het ziekenhuis de man een transitievergoeding betalen van ruim 74.000 euro.