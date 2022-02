Videoland-docu Lachgaskoning wringt: goed, die inkeer, of juist veel te laat?

Deniz Üresin was tijdenlang een veelbesproken en veelbeschreven begrip als De Lachgaskoning van Amsterdam. Nu is hij ook veel gefilmd, voor de Videoland-documentaire Lachgaskoning Deniz: De Afterparty. Een docu over een man die tot inkeer kwam. En dat wringt.

De Lachgaskoning van Videoland is deze keer het programma dat wordt besproken in Blik op de Buis. In deze Metro-rubriek bespreekt Erik Jonk nieuwe en opvallende programma’s van de reguliere omroepen en streamingdiensten. Gisteren was er bijvoorbeeld weer eens een vijf sterren-score, voor het geschiedenisprogramma Het verhaal van Nederland van Daan Schuurmans, dat 1,6 miljoen kijkers trok.

De Lachgaskoning slingert je heen een weer

Vijf sterren haalt Lachgaskoning Deniz: De Afterparty, die je vanaf vandaag kunt zien, niet. Toch gebeurt er iets interessants tijdens het kijken (Metro zag de eerste van drie afleveringen). Je wordt namelijk heen en weer geslingerd, de verslaggever in elk geval wel. Van een gevoel dat het goed is dat Denis gestopt is met zijn handel in troep. Naar een soort boosheid omdat zijn inkeer pas kwam nadat er slachtoffers waren gevallen. En weer terug.

Deniz Üresin verkocht met zijn bedrijf Ufogas namelijk troep, en veel ook. Hij verdiende er bákken geld mee. En die verkoop wringt net zozeer als het kijken naar zijn Videoland-docu van regisseur Marthe Naber Heuer. De verkoop van lachgas is in zijn tijd, hoewel bekritiseerd, namelijk altijd legaal geweest. Er was een campagne tegen lachgas, Word geen clown in het verkeer. Maar Deniz deed weinig fout. Zelf zegt hij in Lachgaskoning Deniz: De Afterparty: „Iedereen zuipt zich op het Leidseplein kapot, maar mijn business wordt gecriminaliseerd.” Op datzelfde Leidseplein ging hij talloze keren op de foto. Jongeren zagen hem daadwerkelijk als de koning van het lachgas. Drie keer raden wie er trouwens het hardste lachte.

Dwangsom van 1 miljoen voor De Lachgaskoning

Waar Deniz met de gemeente Amsterdam wel over botste, was het wel of niet overtreden van het ventverbod. Dagelijks viel er daarover een bekeuring bij hem op de mat. De rechter moest er uiteindelijk aan te pas komen en die besloot tot een dwangsom van 1 miljoen euro. Of die is afgetikt, is niet helemaal duidelijk, maar Deniz’ vrouw verwacht in de docu ‘dat haar man dat bedrag niet heeft’. Deniz meldde tegenover stadszender AT5 vorig jaar wel genoeg vermogen te hebben, maar over betalen niet te peinzen. Zelf zou hij zich nog liever voor het gemeentehuis door zijn kop schieten dan die miljoen betalen, zei Deniz al eens. „Pizzabezorgers worden toch ook met rust gelaten?”

Hartaanval, dwarslaesie en dood door lachgas

Maar wel of geen verbod: er zijn ergere dingen die aan De Lachgaskoning kleven. Mensen die een hartaanval kregen. Iemand wiens benen moesten worden geamputeerd. Een ander die met een dwarslaesie in een rolstoel belandde. En zijn boezemvriend en fervent mede-lachgasgebruiker Hamza, die in januari 2020 plotseling in zijn slaap overleed.

Het duurde na het sterven van zijn maat nog een half jaar tot de ogen van Deniz Üresin écht open gingen. Dat was toen de genoemde persoon met de dwarslaesie een van zijn lachgas-bezorgers bleek. Hij gebruikte op dat moment zelf ook veel (‘tank naast het bed’) en begon de lichamelijke ongemakken ervan te merken. Het was genoeg geweest.

Lachgaskoning Deniz: De Afterparty toch maar verder kijken

Wat voor deze docu pleit, is dat hij deel uit maakt van de Videoland Academy. De streamingdienst wil daarmee een nieuwe lichting makers de kans geven zich te ontwikkelen en ervaring op te doen. De gunfactor is daarmee wat hoger.

Aan de andere kant – het wringt weer! – hoor je Deniz zonder blikken op blozen zeggen: „Ik wil geen Lachgaskoning meer zijn. Noem me maar gewoon Koning Deniz.” Dat gaat wat ver, zeker als hij zijn hobby rappen nog even uitoefent en ‘daarmee nu een breder publiek wil gaan aanspreken’. Metro‘s voorspelling: voor zijn muziek zullen minder afnemers zijn dan voor zijn euforische spulletje van weleer.

Toch valt het dubbeltje de verder kijken-kant op. Omdat de docu toch goed laat zien wat voor schade lachgas kan veroorzaken. En koning Deniz uiteindelijk zelf de volgende woorden weet uit te spreken: „Het is spul is niet goed.”

Aantal blikken uit 5: 3.