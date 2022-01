Beschuldigde regisseur The Voice: ‘Twaalf jaar geleden vond niemand dit raar’

De rel rondom The Voice of Holland gaat nog even door. Een regisseur van het programma, die beschuldigd is van seksueel grensoverschrijdend gedrag, komt naar buiten met een statement. Hij zegt in het AD „dat hij nooit iets verkeerd gedaan heeft”. Hij stelt dat hij „amicaal” is, „maar dat dat nooit een probleem was”.

In de aflevering van BOOS komen veel mensen naar voren die deze regisseur beschuldigen van grensoverschrijdend gedrag. In tegenstelling tot Ali B, Marco Borsato en Jeroen Rietbergen, wordt deze man alleen genoemd met zijn voornaam, Martijn. Volgens BNNVARA zou daarvoor gekozen zijn „omdat het geen publiek persoon is”.

Regisseur The Voice: ‘Als iemand zenuwachtig is, pak ik iemand vast’

Martijn geeft een voorbeeld van, volgens hem, zijn „amicale gedrag”. „Als een jongetje of een meisje binnenkomt dat heel zenuwachtig is, dan pak ik zo iemand vast en zeg ik: ‘Kom op hoor, je moet wel op televisie’. Het grappige is dat twaalf jaar geleden niemand dit raar vond. Dan kreeg je complimenten over hoe goed je in je vak was. En nu, zeker als er wat jongere mensen rondlopen, hoor je: ‘O, die gaat zeker met ze naar bed’. Zo onrechtvaardig. Echt. Ik kan er gewoon niet bij.”

Collega’s wezen de regisseur er zelfs op dat hij handtastelijk was. „Mijn editors zeiden nog: ‘Martijn, jij bent altijd zo lekker bezig met die kandidaten, ben je niet bang dat iemand dat verkeerd opvat?’ Toen zei ik: ‘Ja, misschien wel’. Maar ik denk niet dat er mensen te vinden zijn die zeggen: ik doe te veel.” Hij had de beschuldigingen aan zijn adres dan ook niet zien aankomen.

In werkelijkheid zagen maar liefst vijftien vrouwen dat anders. Zij meldden zich bij programmamaker Tim Hofman. Volgens hen had de regisseur zich schuldig gemaakt aan ongewenste handtastelijkheden en het maken van seksuele opmerkingen.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Volgens de regisseur heeft hij „al twintig jaar een mooie vrouw, waarmee ik heel gelukkig ben. Ik doe dat niet en ik wil dat niet”. Ook zegt hij dat het vroeger heel normaal was dat je elkaar een kus gaf bij het nemen van afscheid en „bekijken we alles nu met het vergrootglas van 2022 en is alles zo krampachtig”. Hij meent dat alles een paar jaar geleden „gewoon anders was”.

Hieronder zie je de aflevering van BOOS:

