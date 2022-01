Johan Derksen haalt uit naar Beau van Erven Dorens: ‘Verschrikkelijk’

Johan Derksen vindt dat presentator Beau van Erven Dorens wel erg veel op televisie is. Vooral zijn rol in Lago di Beau, het programma waarin Beau van Erven Dorens elke week twee gasten ontvangt aan het Comomeer in Italië, staat Johan Derksen niet aan. „Het is verschrikkelijk.”

Johan Derksen zegt in VI Vandaag dat hij Lago di Beau niet meer kan aanzien door het gedrag van Beau van Erven Dorens. „Geslijm en gekwijl”, noemt hij het. „Nee, ik heb het niet gezien”, verwijst hij naar de aflevering van zondag. „Ik vind het verschrikkelijk. Het is leuk doen op het water in een bootje.”

René van der Gijp valt Johan Derksen bij. „Oh, wat is het toch fijn dat je er bent. Oh, zo fijn”, vat Van der Gijp op een cynische manier samen hoe Beau van Erven Dorens in het programma zijn gasten verwelkomt. Daarna zegt Johan Derksen dat hij een beetje klaar is met de presentator op televisie. „Dan zit Beau in Lago di Beau en dan schakel je over en dan is hij quizmaster. En als je dan weer doorschakelt, dan heeft hij een talkshow. Het is allemaal wel een beetje veel Beau, hè.”

Kijkers delen mening Johan Derksen niet

Afgelopen zondag zat het er na vier afleveringen op voor Lago di Beau. In het programma neemt Beau zijn gasten mee op pad met pittoreske dorpjes, hoge bergtoppen, groene heuvels en diepblauw water als decor. In die zomerse setting voert de televisiepresentator gesprekken met zijn gasten. Het programma doet sterk denken aan Villa Felderhof, dat tot 2010 op televisie te zien was.

In de voorlopig laatste aflevering van Lago di Beau van afgelopen zondag waren Edsilia Rombley en minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers te gast. De aflevering maakte veel indruk op kijkers. Er zijn vooral veel lovende woorden voor Kuipers. „Wat een fijne en sympathieke persoonlijkheid.” Kijkers zeggen dat ze het ministerschap wel aan hem toevertrouwen.



Ik vind Ernst oprecht. Gewoon, een leuk iemand. #ernstkuipers #lagodibeau Hij hoefde niet minister te worden. Maar wilde het! Ik denk dat ik hem begrijp. Ik hoefde geen wethouder te worden. 😬 En ik ben het al iets langer. Het is echt een ‘harde business’. 😅 Maar ik wil het! 🤷🏼‍♀️ — Natascha Wingelaar (@WingelaarN) January 23, 2022



Wat is Ernst Kuipers toch een fijne en sympathieke persoonlijkheid #lagodibeau — Nanette (@Nana632432461) January 23, 2022



Ernst Kuipers maakt direct een prettige indruk. Een nuchtere Drent van weinig poespas, maar ook sociaal en betrokken. Dat ministerschap vertrouw ik hem wel toe. #LagoDIBeau pic.twitter.com/NjDVWvlzFB — Elsschot 🇪🇺🇳🇱 💉💉+💉 (@marcelbar8) January 23, 2022



Sympathieke aardige man die Ernst Kuipers. Op zondagavond alle fietslampjes van zijn zoons nakijken zegt genoeg. #lagodibeau — Floor (@Floor35752629) January 23, 2022

Kijkers hopen op tweede seizoen Lago di Beau

Alhoewel Johan Derksen het programma niet meer kan aanzien, hopen veel kijkers dat er een tweede seizoen van Lago di Beau wordt aangekondigd. „Het is alsof je bij ze aan tafel zit met een glas wijn, luisterend naar de verhalen. Hier kom ik van tot rust.”



Ik hoop echt dat Beau met een volgend seizoen van #LagoDIBeau komt. Prachtig programma. — Antoon (@aleurs) January 24, 2022



Ik vond Beau altijd al leuk, maar Lago di Beau is echt geweldig. Grappig, warm, ontroerend. Heerlijke tv! Alsof je bij ze aan tafel zit, met een glas wijn, luisterend naar de verhalen. Hier kom ik van tot rust.

Dat het aan het mooie Comomeer is vergeet je zelfs even. #lagodibeau pic.twitter.com/kWFq7tgrt9 — Denise Miltenburg (@eventjes) January 2, 2022



