Oproep aan Ernst Kuipers in aanloop naar persconferentie: ‘Schaf QR-code in zwembaden af’

In aanloop naar de persconferentie van vanavond doen allerlei branches en organisaties oproepen aan het kabinet. Zo ook de zwembadbranche. Zij roepen Ernst Kuipers, minister van Volksgezondheid, op om zwemveiligheid ‘serieus te nemen’. De controle op de QR-code in zwembaden zou afgeschaft moeten worden.

„De rechter heeft in december geoordeeld dat zwemlessen onder onderwijs vallen. Zwembad ‘t Gooische Bad in Hilversum hoeft daarom geen coronapas te controleren. Andere zwembaden moeten dat echter wel”, zegt Shiva de Winter, oprichter van de Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid.

Oproep voor persconferentie: ‘Schaf QR-code in zwembaden af’

De Winter vervolgt: „Steeds meer gemeenten schaffen het coronatoegangsbewijs af. In bijvoorbeeld Groningen, Barendrecht en Apeldoorn hoeven ouders geen coronapas meer te laten zien. Instanties duikelen over elkaar heen en niemand wil de verantwoordelijkheid nog nemen voor het verplicht stellen van het coronatoegangsbewijs voor zwemlesouders. Hierdoor staan burgemeesters in de kou.”

Eerder ontstond er al ophef omdat ongevaccineerde ouders hun kinderen buiten ‘moesten’ afdrogen. Zo ging er op sociale media een foto rond van een vader die bij de uitgang van het zwembad een tent had neergezet om zijn kind te kunnen afdrogen. Later wilde een groep ongevaccineerde ouders een zwembad afhuren voor hun kinderen, maar dat was niet toegestaan. „Niet-gevaccineerden kunnen van het zwembad gebruik maken, maar moeten wel een QR-code laten zien waarop dan staat dat ze negatief getest zijn of hersteld zijn van een coronabesmetting”, was de reactie van de gemeente.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Uit de inbox: Geen #vaccinatiebewijs betekent je kind buiten afdrogen na #zwemles. Dit kan toch niet! De verantwoordelijken hiervoor zouden zich ergens in een hoekje diep moeten schamen. Maar ze gaan ermee door. pic.twitter.com/Gm8nuTjw17 — Tunahan Kuzu (@tunahankuzu) November 11, 2021

‘Minister Kuipers moet zijn verantwoordelijkheid nemen’

Volgens De Winter moet „minister Kuipers van VWS zijn verantwoordelijkheid nemen”. „Doordat het coronatoegangsbewijs in zwembaden verplicht is, zitten vierduizend kinderen thuis. Zwemveiligheid is in een waterrijk land als Nederland heel belangrijk. Aan Kuipers de taak om te repareren wat er te repareren valt. Over zes maanden is het zomervakantie en wordt er weer volop gezwommen. Kinderen hebben nu zwemles nodig.”

Eerder waren er ook al zorgen om de zwemveiligheid van kinderen, die zou onder druk staan. „Het kabinet richt immense schade aan bij kinderen. Het is belangrijk dat de zwemveiligheid hier niet onder gaat lijden. Dit levert onherstelbare schade op en dan heb ik het niet alleen over de potentiële verdrinkingen”, zei De Winter destijds.

Vanavond om 19.00 uur geven premier Mark Rutte en minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers weer een persconferentie. Die volg je live op onze website.