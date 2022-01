Vanavond persconferentie: wat kunnen we verwachten?

Vanavond staat er weer een persconferentie op de planning, de eerste van het nieuwe kabinet én de eerste na de aankondiging van de harde lockdown. Premier Mark Rutte en coronaminister Ernst Kuipers komen met goed nieuws: ze voeren versoepelingen in. Hier lees je wat je vanavond kunt verwachten.

Op de gebruikelijke tijd, 19.00 uur, kruipt het nieuwe duo achter de microfoon. Ze geven ons dan een update over de coronasituatie, nadat gisteren het op één na hoogste besmettingsgetal ooit is gemeld. Maar in de ziekenhuizen blijft de bezetting dalen. Dat geeft ruimte voor de versoepelingen.

Versoepelingen tijdens de persconferentie

Zoals vrijwel altijd het geval is, is het één en ander alweer uitgelekt. Zo wisten Haagse bronnen gisteren de hoofdlijnen te melden van het nieuws waarmee het kabinet komt. Er staan dus versoepelingen op de planning voor onderwijs, sport, de detailhandel en contactberoepen. De versoepelingen gaan morgen al in.

Het hoger onderwijs mag bijvoorbeeld weer fysiek lesgeven, afgelopen maandag mochten de basis- en middelbare scholen alweer open. Er komt meer ruimte voor sport, maar op welke manier dat is, is nog niet bekend. Contactberoepen, zoals de kappers, mogen hun deuren weer openen.

En ook winkeliers zijn enigszins blij: winkelen op afspraak wordt weer mogelijk. Zo kunnen zij in ieder geval een beetje omzet draaien. Voor de horeca en de cultuursector staan waarschijnlijk geen versoepelingen op de planning. Daar zijn ze – logischerwijs – flink ontevreden mee. De voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) zei daarover: „’Winkelen op afspraak’ kan bij ons ook, dan heet het reserveren. Dat is een op een veilig in te voeren.”

Druk vanuit de samenleving

De overheid voelt de druk vanuit de samenleving steeds meer. Enkele winkeliers zeiden dat zij zaterdag sowieso open gaan, of dat nou mag of niet. Enkele winkels hebben zelfs kattenvoer, lenzenvloeistof en wc-papier ingeslagen om zo de stempel ‘essentiële winkel’ te krijgen. Er zijn al een paar gemeenten die zeggen dat ze niet gaan handhaven daarop. De winkels die opengaan (zonder afspraak dus), krijgen geen boete.

RTL Nieuws wist gisteren te melden dat zelfs de ziekenhuizen voor de versoepelingen zijn. Meestal, door de hoge druk op de zorg, zijn zij geen fan van lossere teugels. Meer besmettingen betekent namelijk in de regel meer patiënten. Maar omdat het aantal patiënten afneemt en de cijfers over de omikronvariant gunstig zijn, is het in deze situatie goedgekeurd. Daarnaast worden mensen die de omikronvariant oplopen meestal niet opgenomen in het ziekenhuis. Als dat wel gebeurt, is dat met corona als ‘nevendiagnose’. Iemand belandt dan in het ziekenhuis met bijvoorbeeld een gebroken been, maar moet een coronatest doen voor de zekerheid. Als die positief uitslaat, telt dat alsnog als corona-opname.

Nieuwe stijl

De eerste persconferentie van het nieuwe kabinet zal er niet uitzien zoals we gewend zijn. Zo neemt de nieuwe minister Kuipers een scherm mee, waarop allerlei grafieken staan. Over de besmettingscijfers, bijvoorbeeld, en de opname van patiënten in de ziekenhuizen. Daarmee ondersteunt hij zijn verhaal.

De door Nederland zo geliefde gebarentolken zijn er niet meer bij. Zij staan in een andere kamer en worden via een kleiner schermpje in beeld gebracht. Dat gebeurt in andere landen ook al.