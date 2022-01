Beau-kijkers ‘genieten’ van intieme Vrienden van Amstel, maar er klinkt ook kritiek

De uitzending van Beau vond gisteravond plaats in een leeg Ahoy Rotterdam. Daar stond de aflevering volledig in het teken van de Vrienden van Amstel. Aankomende zaterdag zou het Nederlandse muziekspektakel plaatsvinden, maar de kans dat dat doorgaat is bijzonder klein. De frustratie bij Nederlandse artiesten en de organisatie over de huidige maatregelen klinkt ook aan de talkshowtafel. Maar er blijkt vooral behoefte aan een feestje. Tot groot plezier van de kijkers, hoewel sommigen ook kritisch zijn op het tv-optreden van gisteravond.

Normaalgesproken zouden 150.000 hossende en springende mensen bij elkaar komen voor een avond vol muziek, feest en bier. Artiesten als Danny Vera, Snelle, Kraantje Pappie, Maan, Direct, Guus Meeuwis en nog een heleboel anderen stonden klaar. Oftewel: zo’n beetje heel bekend Nederland dat de afgelopen tijd een hit scoorde.

Vrienden van Amstel bij Beau

Bij Beau blijkt maar weer dat de huidige lockdown ook de Nederlandse artiesten en evenementenbranche raakt. Aan tafel vertellen ze over hun afgelaste concerten en vooral de onzekerheid van de afgelopen tijd. Want het Vrienden van Amstel-concert komt niet in één dag van de grond. Nee, het gaat om non-stop repeteren, voorbereiding en organisatie.

Hoofdorganisator Machiel Hofman voelt de bui al hangen voor aankomende zaterdag. Hij legt uit dat de situatie voor de evenementenbranche onbegrijpelijk is. Het garantiefonds dat de kosten vergoedt, keert pas uit als de overheid officieel een klap geeft op de maatregelen. Iets dat volgens Hofman „ongetwijfeld gebeurt”, maar daarom moeten zij toch voorbereidingen treffen tot aan de „allerlaatste snik”. En dat zorgt voor frustratie in de branche. „Wij werken negen maanden vooruit. We gaven al meerdere keren aan: ‘Trek de stekker eruit’. Maar we krijgen van Den Haag geen antwoord. Zanger Nick Schilder (van Simon) noemt het „extreem onlogisch”.

Kijkers missen het feestje door lockdown

In de uitzending wordt ook het nieuws van de dag besproken. Hoogleraar geneeskunde en oud-ziekenhuisdirecteur Marcel Levi vertelt over de coronasituatie. Volgens hem is het grootste probleem momenteel niet de aanloop van patiënten, maar het tekort aan personeel. Mede door de quarantaineplicht voor besmet zorgpersoneel of door hun besmette familie. Iets dat Levie niet helemaal begrijpt. „Waarom zou iemand die positief getest is, maar zich voor de rest helemaal top voelt, niet kunnen werken op een afdeling met positieve coronapatiënten?” Ook noemt hij dat de 358 ic-patiënten in vergelijking met 17 miljoen mensen geen reden zijn om het hele land dicht te houden.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Maar ondanks de coronaperikelen maken de artiesten er bij Beau toch een feestje van. Ze zingen eigen hits, covers, maar ook oer-Hollandse klassiekers. De Amstel-biertjes worden veelvoudig uitgedeeld. En bij kijkers blijkt ook de behoefte aan een feestje groot. Op Twitter laten veel kijkers weten te „genieten” van de „heerlijke uitzending”. Ook roepen kijkers op om aanstaande zaterdag een digitale versie van het concert uit te zenden, waar ze graag een donatie voor doen. Want, blijkt uit de reacties, „als je het ziet, mis je het pas”.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Pas wanneer je het ziet, mis je het…#beau #vriendenvanamstel — Ivo Vittali (@ivovittali) January 13, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik word er ook soort van droevig van te kijken naar #Beau en #vriendenvanamstel. Zoveel prachtige zangers en zangeressen en al zo lang niet op kunnen treden, volle zalen en nou ja, dat… gedeelde emotie en genieten. Ik hoop zo dat t kan en doorgaat, zo enorm nodig! — domineerolinka (@domineerolinka) January 13, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#Beau is bij de #VriendenVanAmstel te gast..daar knappen wij als kijker ook van op enthousiaste en warme club samen 🙌 pic.twitter.com/IqtfpZZGWR — lidy (@LidyWeda) January 13, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zend de #VriendenVanAmstel komend weekend gewoon op tv uit… Zo moeilijk hoeft dat toch niet te zijn omdat teregelen… #Beau — Gerrit (@outhousgerrit) January 13, 2022

Kritische kijkers

Hoewel veel kijkers de lockdown-versie van de Vrienden van Amstel konden waarderen, is niet iedereen razend enthousiast. De kritische twitteraar lijkt zich vooral te verbazen over de organisatie en gemaakte kosten voor het event. En vergelijkt het muziekspektakel met de banale situatie voor de horeca.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hartstikke gezellig hoor zo'n uitzending van #Beau waarbij een soort mini #AmstelLive wordt georganiseerd, maar kan iemand mij uitleggen waarom de horeca dicht is maar een groots opgezet televisieprogramma met grote groepen mensen samen drinken en muziek maken wel mag? — Erwin de 3e (@Erwin3e) January 13, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Alles gewoon voorbereiden, kosten maken en declareren bij de overheid terwijl je van te voren weet dat het niet door zal gaan…. zonde van het geld!! Of snap ik iets niet? Verdienmodel voor de artiesten? #wnl #VriendenVanAmstel — Del Puente (@josvdbrug) January 14, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dat je alles voorbereidt voor een event met 15.000 man één dag na de oorspronkelijke lockdown periode en dan teleurgesteld bent dat het niet doorgaat… #VriendenVanAmstel — Danielle (@Daniebaz) January 13, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Leuk feestje bij #Beau Bier, chips en zang! Buiten de studio blijft alle horeca gesloten. Leg dat maar eens uit. pic.twitter.com/p90CL9LxRp — Hank van Gardingen (@HankvGardingen) January 13, 2022

Wil je de hele uitzending van Beau bekijken? De aflevering van gisteravond vind je hier.