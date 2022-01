Van de Dam verdwenen legobeeld André Hazes duikt op in Friesland

Het eerder deze week van de Dam verdwenen legobeeld van André Hazes is weer opgedoken en wel op een hele bijzondere plek. De Geitefok, de oudejaarsvereniging van het Friese dorp Oldeberkoop, had het legobeeld namelijk van de Dam ontvreemd. Op een foto is te zien hoe de leden poseren met het beeld in een schuur in Friesland. Het gaat om een stunt, zo meldt het Parool.

In de nacht van maandag op dinsdag was het beeld plots verdwenen. Het enige wat op de plek van het legobeeld achterbleef, was een briefje met daarop de tekst ‘Corona gooide roet in het eten. André heeft nu tijd voor een ander optreden’. Wie het beeld had meegenomen en waarom bleef lange tijd onduidelijk tot Plaatselijk Belang Oldeberkoop oudejaarsavond een foto op Twitter plaatste.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hazes in Oldeberkoop! Geweldige stunt van de geitefok! #oldeberkoop pic.twitter.com/xwqFZkvCRn — PB Oldeberkoop (@PBOldeberkoop) December 31, 2021

Legobeeld ontvreemd om aandacht te vragen

Op die foto was te zien hoe leden van de oudejaarsvereniging lachend poseren met het legobeeld van Hazes. Ze willen met deze stunt aandacht vragen voor de coronapandemie die voor veel mensen erg zwaar is.