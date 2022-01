Veel mensen nemen toch nieuwjaarsduik op warmste 1 januari ooit gemeten

Op de eerste dag van 2022 is meteen een weerrecord verbroken. Met een temperatuur van 13,1 graden in De Bilt is het namelijk officieel de warmste 1 januari ooit gemeten, aldus Weer.nl. Veel mensen maakten daar graag gebruik van door op eigen houtje een nieuwjaarsduik te nemen.

Het oude record werd in 2012 neergezet en was 12,9 graden. Met een temperatuur van 13,1 graden in De Bilt zal 1 januari 2022 de boeken ingaan als de warmste 1 januari ooit gemeten (tot nu toe natuurlijk). Op sommige plekken in ons land loopt de temperatuur zelfs nog verder op. Zo is in het Zuid-Limburgse Beek al een temperatuur van 14,1 graden gemeten,

Op één na warmste jaarwisseling ooit

Ook tijdens de jaarwisseling zelf was het best warm. Om middernacht werd in De Bilt met een temperatuur van 11,1 graden, de op één na warmste jaarwisseling ooit gemeten

In principe gaan de georganiseerde nieuwjaarsduiken dit jaar niet door als gevolg van de coronamaatregelen. Veel mensen maken echter gebruik van het zachte weer om op eigen houtje toch ergens een duik te nemen.

Alternatieve nieuwjaarsduik

Op het strand van Scheveningen was het bijvoorbeeld vrij druk. Normaal gesproken vindt jaarlijks in Scheveningen de bekendste en tevens ook grootste nieuwjaarsduik van ons land plaats. Tientallen mensen doken de koude Noordzee in voor een fris begin aan het nieuwe jaar. Op social media gaan meer beelden rond van mensen die op eigen houtje een nieuwjaarsduik wagen in de zee, een rivier of zelfs in een kanaal.

Naast eigen initiatieven heeft ook de organisatie van de nieuwjaarsduik een alternatief bedacht. Ze heeft namelijk zo’n 50.000 blikken gevuld met zeewater en deze verkocht. Zo kun je toch nog soort van een nieuwjaarsduik ‘in de zee’ nemen.