Kijkers schrikken van verkrachtingsscène GTST: ‘Heftig’ en ‘zo actueel nu’

Kijkers uiten op Twitter hun ongenoegen over een specifieke scène uit Goede Tijden Slechte Tijden. In de aflevering, die gisteren online verscheen, wordt namelijk een personage verkracht. Veel GTST-kijkers blijken geschrokken. Dit vanwege het schandaal over The Voice of Holland en alle huidige aantijgingen rondom seksueel overschrijdend gedrag.

De verhaallijn rond personages Roman en Saskia uit Goede Tijden Slechte Tijden kreeg gisteravond een heftige wending. De aflevering verscheen gisteren op Videoland, maar is nog niet op televisie geweest. Maandag 31 januari wordt deze uitgezonden. Saskia, gespeeld door Tamara Brinkman, wordt in die aflevering verkracht door Roman, gespeeld door Kiefer Zwart. De aflevering maakt bij kijkers heel wat los. En sommigen schrijven op Twitter geschrokken te zijn van de scène.

Verkrachtingsscène in Goeden Tijden Slechte Tijden

In Goede Tijden Slechte Tijden blijkt Roman naast een charmante huisarts ook een obsessieve stalker. In de aflevering is te zien hoe een onschuldige omhelzing tussen hem en Saskia uitloopt op een brute verkrachting, waar de kijker behoorlijk heftig beeldmateriaal van de zien krijgt. Daarna volgen een aantal fragmenten waarin een huilende Saskia onder de douche zit.

Aan het einde van de aflevering verschijnt een tekst in beeld. „1 op de 4 vrouwen krijgt te maken met seksueel geweld. Wil je er over praten?” Daarna volgt informatie over het Centrum Seksueel Geweld.

Kijkers geschrokken van GTST-aflevering

Veel kijkers zagen de heftige scène niet aankomen. Pas helemaal aan het einde van de aflevering verscheen het beeld van de verkrachting. Daarna uitten op Twitter sommige kijkers hun ongenoegen over de aanpak van de makers. Een waarschuwing vooraf was volgens hen namelijk wel gepast geweest.



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Op zich was een trigger warning geen overbodige luxe geweest. #gtst — Ies Astra (@IesAstra) January 24, 2022



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dat zelfs je veilige gtst niet meer triggervrij is. Sjonge moest dat nou die scene over seksueel misbruik? 😔#seksueelmisbruik #ptss — Veiligheidinverbinding (@Veiligheidinve1) January 24, 2022



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De laatste scene van #gtst volgende week maandag is best.. heftig. Misschien kan @gtst, @RTL4 van te voren ook even waarschuwen — Lianne van Veen (@Liedje87) January 24, 2022

Actualiteit over seksueel geweld

Ook blijkt de timing van de aflevering bij veel kijkers iets los te maken. Door alle aantijgingen rondom het seksueel overschrijdend gedrag bij onder meer The Voice of Holland en machtsmisbruik van BN’ers. De hele discussie over seksueel wangedrag brengt momenteel veel teweeg. Gisteren liet Lilianne Ploumen weten dat zij ook op de hoogte is van dit soort meldingen binnen de politiek.



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Pfoe, even van mijn a propos na die laatste scene van #gtst van volgende week. Zo heftig (en pijlijk toevallig qua timing)! 😭 — Judith (@judithblogtsolo) January 24, 2022



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

@gtst had niet van tevoren kunnen bedenken, dat dit onderwerp nu zo actueel zou zijn. Pfff heftig hoor. #videoland #gtst #rtl —  ♪ Totally Alex ♪  (@totallyalex74) January 24, 2022



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De timing van GTST is wel impeccable, een week na de hele Voice-situatie deze verhaallijn starten.👌🏻 #gtst — Ies Astra (@IesAstra) January 24, 2022



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Die aflevering van maandag 31 januari 😭 ben zo boos, haal Roman er aub uit #gtst — Romy (@romychar) January 24, 2022

Je kunt de aflevering van GTST vooruitkijken op Videoland. Maandag 31 januari is deze om 20.00 uur te zien op RTL4.