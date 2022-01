Nog meer vaccinaties? Onderzoek toont aan dat vier prikken beter beschermen dan drie

Moeten we na de derde vaccinatie, de boosterprik, nóg een keer langs de GGD? Misschien wel. Uit onderzoek blijkt namelijk dat weer een extra boosterprik, de vierde dus in totaal, beter beschermt dan de eerste drie.

Het Israëlische gezondheidsministerie meldt dat ouderen die vier keer zijn ingeënt tegen het coronavirus minder kans hebben om besmet te raken dan mensen met drie prikken. Het land vergeleek voor die uitkomst de gegevens van ongeveer een miljoen 60-plussers.

Vierde vaccinatie? Onderzoek toont aan dat het loont

In het onderzoek zijn de gegevens meegenomen van 400.000 mensen die een vierde prik gehad hebben en 600.000 mensen die drie keer zijn gevaccineerd. Het gaat hierbij om een vooronderzoek. Mensen met een vierde dosis waren twee keer zo goed beschermd tegen besmetting en drie keer zo goed tegen ernstige ziekte, vergeleken met mensen die drie keer waren ingeënt.

Ouderen, gezondheidsmedewerkers en mensen met een zwakker immuunsysteem kunnen sinds eind december een vierde vaccinatie halen in het land. Dat hebben zo’n 600.000 mensen inmiddels gedaan. Zij zijn dus niet allemaal meegenomen in het onderzoek, maar twee derde wel.

Niet alleen Israël wil de burgers een vierde prik geven. Een aantal EU-lidstaten is dat ook van plan. Het gaat om onder meer Denemarken, Spanje en Hongarije. In dat laatste land kan iedereen de vaccinatie krijgen na overleg met een arts. In Denemarken en Spanje is de dosis bedoeld voor kwetsbare personen.

Ook België gaat kwetsbaren een vierde vaccinatie aanbieden, maakt het ministerie van Volksgezondheid daar net bekend. Het gaat dan om mensen met een verzwakt immuunsysteem.

Hoe gaat het met de boosterprik in Nederland?

Waar ze in Israël dus al praten over een vierde vaccinatie, heeft een deel van Nederland nog niet de eerste twee prikken gehad, laat staan de booster. Op dit moment is 86,2 procent van de Nederlanders volledig gevaccineerd. 89,2 procent heeft de eerste prik gehad.

Met de boosterprikken gaat het iets minder hard: 54,9 procent van de bevolking heeft die gehaald. Vanaf 18 jaar en ouder kan er geboosterd worden.