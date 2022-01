Kijkers genieten van bijzondere band Fresia en Sahil in Wie Is De Mol?

Ruim 2,9 miljoen kijkers zagen zaterdagavond hoe BN’ers opnieuw probeerden de mol te ontmaskeren. Nu de kandidaten langer samen optrekken, ontstaan er bondjes en zelfs vriendschappen. Dat is natuurlijk niet zonder risico, want je nieuwe vriend(in) kan zomaar eens de mol zijn. Toch levert de band tussen de kandidaten ook mooie momenten op. Kijkers genoten zaterdagavond vooral van de manier waarop kandidaten Fresia Cousiño Arias en Sahil Amar Aïssa met elkaar omgaan.

Voor iedereen die de aflevering van zaterdagavond nog niet gezien heeft, maar wel terug wil kijken, verderop in het verhaal volgen spoilers. Bij de eerste opdracht moesten de kandidaten woorden naar elkaar roepen die vervolgens onthouden moesten worden. De ruimte waarin ze stonden, galmde echter enorm en de woorden moeste in duo’s gecommuniceerd worden terwijl iedereen wel in dezelfde ruimte stond.

Kijkers ‘shippen’ Sahil en Fresia

Uiteindelijk leverde deze opdracht de kandidaten bijna geen geld op. Ze hadden namelijk niet door dat alleen de bedragen op hun lijstje de woorden waren die echt onthouden moesten worden. Alleen Arno en Sahil riepen een bedrag naar hun partner. Als de twee mannen daar vol trots over vertellen in de groep, reageert Fresia gevat. Ze prikt Sahil in zijn zij en zegt: „Je kan wel cool doen, maar je wist toch niet van tevoren dat dat goed zou zijn?”

Even later zit de hele groep aan tafel te eten en ontstaat er een discussie over het groepsbelang in relatie tot het eigenbelang. Te zien is hoe Fresia tegen Sahil aanhangt, die op zijn beurt een arm om haar heen geslagen heeft. De kijkers vinden dit een mooi beeld en sommige ‘shippen’ het tweetal zelfs. Dat wil zeggen dat ze het tweetal zien als potentieel stelletje. Andere kijkers vinden het vooral een mooie vriendschap tussen de twee.



Ben ik de enige die Sahil en Fresia shipt? #widm — Iris (@dearpatience_ni) January 22, 2022



Sahil en Fresia zijn net twee scholieren van de middelbare school die verliefd zijn en elkaar constant willen aanraken. #widm — Tim (@tweetbytim) January 22, 2022



Ik wacht op m’n uitnodiging van de bruiloft van Sahil en Fresia #widm — Isabel Dekker (@IsabelDekker4) January 22, 2022



Samenwerken tijdens laatste opdracht

Tijdens de laatste opdracht van de aflevering moeten Sahil en Fresia samenwerken. De kandidaten moeten in duo’s met een porto de inrichting van een huis omschrijven aan een ander duo. Dit doen ze over en weer. Daarna moeten ze de omschrijving van het huis van het andere duo dat ze opgeschreven hebben uit hun hoofd leren. Als laatste wisselen de duo’s van huis en moeten ze kijken welke voorwerpen ontbreken of op de verkeerde plek staan.

Fresia zou via de porto de inrichting van hun huis omschrijven aan Kim-Lian en Laetitia terwijl Sahil de omschrijving van het huis van Kim-Lian en Laetitia op zou schrijven. De acteur was echter drukker met babbelen met de eigenaar van het huis, dan dat hij ook daadwerkelijk de omschrijving van de inrichting opschreef.

„Kom, sorry, je moet echt minder lief zijn, kom!”, zegt Fresia nog in een vergeefse poging om Sahil bij de les te houden. Niet veel later staat hij echter weer te praten met de huiseigenaar.

Fresia: ‘Dit is jouw hele tactiek’

Als de duo’s van huis gewisseld zijn, weten Fresia en Sahil niet waar ze moeten beginnen. Terwijl iedereen de omschrijvingen uit hun hoofd had geleerd, hadden zij namelijk een leuk gesprek gevoerd. „Het is nu de kunst om te weten wat er niet klopt”, stelt Sahil terwijl ze door het huis lopen. „Ja, ik had dat heel graag willen leren, en jij?”, reageert Fresia waarop Sahil geen reactie heeft. „Dit is jouw hele tactiek. Kijk hoe lief ik ben met dat mannetje en heel lief…”, vervolgt de presentatrice. „Ik wist het echt niet”, reageert Sahil nog.

„Ik vroeg het nog aan je, ‘moeten we dit niet leren’. ‘Nee, nee, nee mag niet nu…'”, stelt Fresia. Daarnaast waren de notities die Sahil wel gemaakt had volstrekt onleesbaar volgens de presentatrice. „Als ze straks aan ons vragen hoe het zo mis kan zijn gegaan, oefen maar vast je uitleg”, sluit ze af.



Als ik Fresia was in deze opdracht “op 3 uur is een raam waar ik net Sahil uit naar buiten gegooid heb” #widm — Vanessa (@vplo) January 22, 2022



Fresia gaat Sahil zometeen op zn bek slaan #widm #enterecht — Bart Ensink (@Burgemeester) January 22, 2022



Ja, Sahil kan wel zeggen dat je niet hoeft te leren, maar Fresia had ook gewoon zelf kunnen nadenken. Is ook verdacht! #widm — Anne (@Anne29378) January 22, 2022

Kijkers vergelijken deze situatie met de ruzies die je als getrouwd stel weleens hebt. Daarnaast maakt dit zowel Fresia als Sahil natuurlijk erg verdacht, want ze wisten samen bijna geen geld binnen te halen. Was het botte pech of is één van hen de mol?