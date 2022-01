Tranen bij Johnny de Mol in HLF8: ‘Veel emoties op de redactie’

Voor Johnny de Mol was het een veelbewogen week gezien de aflevering van BOOS over The voice of Holland en het in opspraak raken van zijn familie. Tijdens de vrijdagavonduitzending van zijn talkshow HLF8 werd het de 43-jarige allemaal even teveel. Johnny vertelde hoe hij zich even geen raad wist als het aankwam op hoe je om moet gaan met een situatie als deze en hij moest zelfs een aantal tranen wegpinken.

„Ik reed hier naartoe rond een uur of tien, normaal doe ik dat pas in de middag, maar dat kwam omdat ook bij mij op de redactie, waar heel veel vrouwen werken, heel veel emoties waren”, vertelt Johnny aan het begin van de uitzending van HLF8. Hij voelde naar eigen zeggen dat er heel veel speelde op de redactie.



We praten verder over de aflevering van BOOS, met onder andere @goedeleliekens:’Het is een gedeelde verantwoordelijkheid van de samenleving om nu eerlijk naar onszelf te zijn’ #HLF8 pic.twitter.com/N5ECeKkC3p — HLF8 (@Hlf8Live) January 21, 2022

‘Luisteren was heel verhelderend en fijn’

„Ik reed hier naartoe en ik heb Iva Bicanic gebeld en gevraagd wat moet ik doen”, legt de presentator uit. Iva Bicanic is hoofd bij het Centrum van Seksueel Geweld. Zij adviseerde Johnny om met zijn redactie te gaan zitten en te luisteren naar hun ervaringen en verhalen. „Dat is wat ik heb gedaan en dat was heel verhelderend en dat was heel fijn. Dat schept ook een enorme band met zo’n redactie waar je zo’n programma mee maakt.”

Volgens Johnny keerde er een soort rust terug op de redactie nadat hij naar de verhalen geluisterd had. Iedereen kon zijn ei kwijt en de presentator zelf wilde ook graag vragen stellen. De rest van de uitzending sprak hij met onder andere seksuoloog Goedele Liekens, AD-columnist Debby Gerritsen en presentatrice Natasja Gibbs over wat het schandaal bij The Voice allemaal heeft losgemaakt.

Ook John de Mol komt aan bod in HLF8

Ook zijn vader, John de Mol, kwam aan bod. De Talpa-baas stelde namelijk dat het probleem was dat vrouwen niet sneller aan de bel trekken bij seksueel grensoverschrijdend gedrag. Als gevolg van deze opmerking kreeg De Mol veel kritiek over zich heen en vrouwen die bij Talpa werken, lieten als reactie een grote advertentie in de krant zetten met de tekst: ‘Beste John, het ligt niet aan de vrouwen’.



De vrouwelijke medewerkers van Talpa hebben vandaag in het AD deze paginagrote advertentie geplaatst. Wat een geweldig statement! ❤️👏 respect#BOOS #JohndeMol #tvoh pic.twitter.com/ZoLiXxoiAa — Esra (@e_kahramanoglu) January 21, 2022

In een persbericht reageerde de vader van Johnny op de ophef die ontstaan was. „Ik snapte werkelijk niet waarom vrouwen boos zijn over mijn woorden in plaats van op de daders van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Vlak daarna werd ik nog eens extra geraakt door een advertentie in de krant”, stond er in de verklaring.

Johnny pinkt traantje weg

Johnny vindt het goed wat zijn vader na dit statement heeft gedaan. „Hij deed precies wat ik heb gedaan: hij is naar de dames gegaan die die advertentie hebben geplaatst om naar ze te gaan luisteren”, stelt Johnny.

Ook voor de Talpa-baas was het heel verhelderend, want hij snapte naderhand wel wat zijn vrouwelijke werknemers bedoelden. „Het is mij duidelijk geworden dat vrouwen zich niet zullen melden als de cultuur in een bedrijf als niet veilig genoeg wordt ervaren. Ik reken het mezelf aan dat dit in mijn bedrijf kennelijk zo is en ga me voor de volle 100 procent inzetten om dit te veranderen”, liet John weten.



Vraag mij toch af waarom Johnny zo emotioneel werd bij dit nummer.. #hlf8 #vluchtstrook pic.twitter.com/OyzaWNOfOp — dion cameronz (@dioncameronz) January 21, 2022

Al met al was het een uitzending van HLF8 die veel emoties bij Johnny losmaakte. Aan het einde toen Antoon, Signourney en Kriss Kross Amsterdam optraden, was te zien hoe hij een traantje wegpinkte.