Hélène Hendriks ontvangt regelmatig dickpics: ‘Blijken vaak jonge gasten’

Hélène Hendriks heeft in talkshow VI Vandaag een boekje open gedaan over haar ervaringen met seksueel grensoverschrijdend gedrag. „Maar natuurlijk heb ik dat meegemaakt, het gebeurt overal. Het zou hypocriet zijn om te beweren van niet”, zegt ze aan tafel bij Johan Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee.

Van dickpics tot seksueel getinte opmerkingen die ze naar haar hoofd geslingerd krijgt, het overkomt haar vaak. „Je weet hoe de voetballerij is. Als daar een vrouw terecht komt, wat men – zeker vroeger – nog niet helemaal gewend is, krijg je daar mee te maken.” Ze zegt er overigens bij dat ze er niet zoveel last van ondervindt.

Ze haalt vaak haar schouders op bij seksueel getinte opmerkingen. Bij dickpics – die ze regelmatig in haar inbox op Instagram terugvindt – spiekt ze wel vaak even op het profiel van de persoon. „Die is altijd afgesloten. Maar open je het profiel een half jaar later, dan staat het vaak weer op openbaar. Dan blijken het vaak hele jonge gasten, van 17 of 18 jaar oud.”

Mensen roepen ‘meest afschuwelijke dingen’ tegen Hélène Hendriks

René van der Gijp valt Hélène Hendriks bij. „Volgens mij heb jij wel een olifantenhuid.” Van der Gijp herinnert zich hoe hij samen met Hendriks in De Kuip stond. „Toen werden echt de meest afschuwelijke dingen naar je geroepen. En jij verblikte of verbloosde niet. Jij denkt: zoek het lekker uit, joh.”

Hendriks zegt dat zij niet representatief is voor anderen, die zich bij dezelfde opmerkingen juist heel ongemakkelijk kunnen voelen. „Als mensen seksueel getinte opmerkingen als heel vervelend ervaren, geef ik ze groot gelijk. Maar het is een grijs gebied.”

Veiligheid op werkvloer gespreksonderwerp nummer één

De onthullingen over grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland hebben gezorgd voor een run op vertrouwenspersonen op de werkvloer. Werkgevers stellen zichzelf de vraag of de veiligheid op de eigen werkvloer goed geregeld is. Dat leidt tot een grote vraag naar vertrouwenspersonen, schrijft De Telegraaf.

Al de hele week staat de telefoon bij advies- en opleidingsbureau De Vertrouwenspersoon roodgloeiend, aldus de krant. „Zowel van mensen die zelf wat hebben meegemaakt als bedrijven die snel een vertrouwenspersoon willen inhuren”, zegt directeur Freek Walther. „Dit soort onderwerpen blijft in de waan van de dag vaak liggen. Als dan zoiets als bij The Voice naar buiten komt, is het voor organisaties meteen zonneklaar dat je het maar beter goed geregeld kan hebben.”

Ook bij een ander bureau, het Landelijk Instituut Vertrouwenspersonen, kwamen de afgelopen week ‘tientallen’ aanvragen per dag binnen. „Het lijkt wel of er een bom ontplofte”, zegt directeur André Kreuze. „Het nieuws heeft een schrikreactie veroorzaakt bij organisaties.”