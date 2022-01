Kritiek op nieuw ‘inclusiever’ uiterlijk M&M’s: ‘Juist in strijd met feminisme’

Snoepfabrikant Mars krijgt veel kritiek over zich heen nu het besloten heeft om de M&M’s een make-over te geven. De poppetjes achter de bekende snoepjes moeten namelijk inclusiever worden. De manier waarop Mars dit wil bewerkstelligen valt echter niet bij iedereen in de smaak.

De eerste M&M die eraan moet geloven is de groene. Deze staat bekend om haar hoge hakken, maar zal tijdens de make-over witte sneakers krijgen. Dit moet ‘haar vertrouwen moeiteloos weerspiegelen’. Mars kreeg al langer kritiek over zich heen omdat mensen het uiterlijk van de groene M&M seksistisch vonden. Met haar nieuwe uiterlijk moet het groene snoepje volgens Mars ‘het vertrouwen en de empowerment van een sterke vrouw, die veel meer is dan alleen haar schoenen, weergeven’.

M&M’s moeten representatief zijn

Veel mensen zijn het echter niet eens met de make-over. Vanuit een feministisch oogpunt vinden zij juist dat een vrouw, of in dit geval de groene M&M, de schoenen moet kunnen dragen die ze zelf wil dragen. Deze kritiek zal ook opgaan voor de make-over van de bruine M&M. Zij krijgt namelijk lagere hakken die ‘beter passen bij de hoogte van professionele hakken’.



can’t believe they ruined the #1 source of sex-positive female empowerment: the green m&m https://t.co/KNmN8n7Kk9 — Alanah Pearce (@Charalanahzard) January 22, 2022



M&M’s anthropomorphized chocolate characters are getting a makeover https://t.co/NlwYP9M1wc pic.twitter.com/Jat01xDury — CNN (@CNN) January 22, 2022

Ook de oranje M&M moet eraan geloven. Dit snoepje staat bekend om zijn angstige persoonlijkheid, maar zal ‘zijn echte zelf en zijn zorgen omarmen’. De veters van de schoenen van deze M&M zullen gestrikt zijn, wat moet passen bij de voorzichtigheid van de oranje M&M. Mars denkt dat dit snoepje het meest herkenbaar is voor Gen-Z, volgens Mars de ‘meest angstige generatie’.

Kritiek en hilariteit online

Als laatste wil Mars doorgaan met het weergeven van M&M’s in allerlei vormen en maten die representatief moeten zijn voor de verschillende type lichamen. Bovendien moet de focus meer komen te liggen op de persoonlijkheden van de snoepjes dan op hun gender.

De nieuwe strategie van Mars zorgt voor zowel veel kritiek als veel hilariteit online. Mensen vragen zich af of de make-over van een fictief karakter achter een snoepje nou echt zo belangrijk is. Ook andere bedrijven zien het vooral als grap en geven de M&M’s hun eigen make-over.



