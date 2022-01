Finale! Speel Metro’s Slimste Mens-bingo en maak kans op shoptegoed

De ongetwijfeld massaal bekeken finale van De Slimste Mens is daar. Vanavond strijden de drie slimsten om de beker en de eer. Om het kijkplezier nog groter te maken, stelde Metro een interactieve bingokaart samen. Speel hier mee; je kunt nog shoptegoed winnen ook!

Niet minder dan 2,1 miljoen kijkers zagen gisteren hoe filmregisseur Johan Nijenhuis de finale van De Slimste Mens als laatste misliep. Tv-supermarktmanager Randy Fokke – een van de publiekslievelingen – verliet eerder deze week als laatste vrouw de strijd van de zo succesvolle kennisquiz. En wat hadden veel kijkers zanger en tekstschrijver Jan Rot – ongeneeslijk ziek – een plaats bij de laatste drie van De Slimste Mens gegund. Het ging woensdag mis.

Finale Slimste Mens, pak de bingokaart er maar bij

Niets mis met de drie werkelijke finalisten van De Slimste Mens trouwens. Telegraaf-journalist Martin Visser en journalist / schrijver Frank Heinen bereikten die finale gisteravond. De beste tot nu toe, acteur Jacob Derwig, hoeft in deze week maar één keer ‘te overleven’ om tot slimste gekroond te worden.

Metro bekeek de finale alvast en stelde op basis van de uitzending een Slimste Mens-bingokaart samen. We hebben gezocht naar herkenbare dingen uit het programma. ‘Iemand in het publiek trekt storend de aandacht’ had er bijvoorbeeld op kunnen staan. Maar helaas, de lockdown was er al toen de finale werd gespeeld. De studio is leeg.

Let dus op presentator Philip Freriks, jury-opperhoofd Maarten van Rossem en Visser, Heinen en Derwig. Onderaan lees je wat je met Metro’s Bingokaart moet doen om in aanmerking te komen voor een prijs. En oh ja, wij kennen net als jij de winnaar nog niet. KRO-NCRV bleek bereid om de finalebeelden met Metro in verband met de bingokaart te delen. Het laatste fragment van Het Collectieve Geheugen en het beslissende eindspel met aflopende secondes, kregen we – uiteraard – niet toegestuurd.

Bingo? Zo stuur je in

Heb je de bingokaart vol? Maak dan een screenshot (schermfoto) en tweet ‘m via deze link direct naar @metro met de hashtag #deslimstemens. Geen Twitter? Geen probleem. Stuur je volle kaart (via een DM) naar @metro op Instagram.

Zo maak je kans op twee prijzen van 25 euro shoptegoed bij Groupedeal of het hoogste bedrag, 50 euro van Bol.com. Maandag worden de drie winnaars bepaald.

De finale van De Slimste Mens begint vanavond om 20.39 uur op NPO 2. Wie later wil terugkijken, kan dat hier doen.

Veel succes!