Studio De Slimste Mens weer leeg en Twitter-tranen om vertrek geliefde kandidaat

Nee, zijn na chemotherapieën chemische brein werkte niet zo mee, meldde hij zelf. En zo verliet de geliefde kandidaat Jan Rot gisteravond de finaleweek van De Slimste Mens. En de studio van de kennisquiz was toch al zo troosteloos: het publiek was verdwenen.

Want tja, De Slimste Mens moet het ook vanavond en morgen tijdens de finale zonder publiek doen. Of moest, want de laatste afleveringen zijn eerder opgenomen natuurlijk. Presentator Philip Freriks heette de tv-kijker gisteren in een lege studio welkom: „Het is nu 19 januari, maar op deze opnamedag zitten we in lockdown.” Het glas tussen de kandidaten – naast Jan Rot waren dat schrijver / journalist Frank Heinen en filmregisseur Johan Nijenhuis – was in verband met het coronavirus weer terug.

Maarten van Rossem: ‘Het kan niet anders’

De opname van De Slimste Mens moet direct nadat het kabinet half december strengere coronamaatregelen had aangekondigd zijn geweest. De meest recente seizoenen van de zo populaire quiz (gisteravond meer dan 2 miljoen kijkers) waren ook al zonder publiek. ‘Juryvoorzitter’ Maarten van Rossem bleef er kalm onder. „Het is jammer maar ja, het kan niet anders”, zo reageerde hij. Philip Freriks: „Ja helaas helaas, maar we gaan gewoon door.”



En dan moest Jan Rot De Slimste Mens ook nog eens verlaten

Die studio was dus al zo troosteloos, maar nu moest de zo geliefde kandidaat Jan Rot ook nog eens naar huis. Rot heeft tijdens zijn tweede deelname aan De Slimste Mens niet opnieuw de finale gehaald. In 2012 legde hij het af tegen Arjen Lubach. Omdat Jan Rot ongeneeslijk ziek is (tumor in darmen en maag) was een van zijn laatste wensen om nog een keer aan het programma mee te doen. Ongebruikelijk en nooit vertoond, maar het mocht. De zanger en cabaretier vloog er tijdens de kwartfinale uit door het eindspel van Johan Nijenhuis te verliezen. En vooral door niets over Vinex-wijken te weten.

De muzikant en tekstschrijver was tijdens de opnames niet in topconditie, zo gaf hij tijdens de uitzending aan. „Mijn brein werkt niet goed. Maar het is ook goed zo. We hebben het leuk gehad”, zei Rot. Hij deed dit seizoen in vijf afleveringen mee en was twee keer de slimste van de dag. Op Twitter verschenen deze week berichten dat De Slimste Mens de deelnemer gemakkelijke vragen gaf en ‘de boel manipuleerde’ omdat ‘overduidelijk was dat Jan Rot moest winnen’. Die mensen zijn nu ongetwijfeld heel stil. Verder was het alleen maar liefde wat er op sociale media verscheen, zo meldde Metro gisteren. Ook bij zijn afscheid weer. Kijkers, waaronder wetenschapsjournalist Govert Schilling, wensen Jan Rot nu vooral even rust.



Finale Slimste Mens met Metro-bingokaart

