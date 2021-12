Zoetsappige hitfilm Sissi nu een ‘rooie oortjes’-serie Sisi bij de NPO

Zo zeg, die Sisi. De wereldberoemde film is nu ook een tv-serie bij de NPO (KRO-NCRV) en wat voor eentje. Om er rooie oortjes van te krijgen, geven we alvast maar mee. We kunnen het voorstellen dat je daar op oudejaarsavond niet tussen 22.00 en middernacht voor gaat zitten, maar niet getreurd als je nieuwsgierig bent: Sisi is nu al te bingen op NPO Plus.

Hoe zit dat nu met die ss-en in de kop, hoor ik je al denken. Het is wat verwarrend, maar de nieuwe serie is met één S, zoals Sisi daadwerkelijk heette. De film is met dubbel ss, zoals – eh – Sissi haar brieven zelf ondertekende. Hoe dan ook, Sisi staat deze keer centraal in Blik op de Buis. In deze rubriek bespreekt verslaggever Erik Jonk nieuwe of opvallende programma’s op de reguliere zenders en streamingdiensten.

Sisi, een masturberende prinses

Sisi is een Duits-Oostenrijks kostuumdrama met een nieuwe blik op de keizerin van Oostenrijk, die leefde in de negentiende eeuw (1837 – 1898). En wat voor nieuwe blik, zie we in de openingsscène van de zes delen van zo’n 50 minuten. Waar keizerin Sisi in de film vooral floreerde in zoetsappigheid, zien we hier een masturberende tiener die wordt betrapt door haar iets oudere zus. Nou nou, NPO! En dan blijkt Franz Jozef I (de Duitse acteur Jannik Schümann) later ook nog met zijn keizerlijke knuppeltje de betaalde liefde veelvuldig te sponsoren. Maar hebben we het hier over Tiroler porno in een modern jasje? Nou nee, dat ook weer niet. Bij lange na niet. Opvallend is het wel. Want voor de fans van de film zal het even slikken tot hard schrikken zijn.

Die film uit 1955 (!), da’s natuurlijk een legendarische titel geworden. De keizerin zelf was al iconisch, maar dat komt misschien nog wel meer door hoofdrolspeelster Romy Schneider (in drie films was zij Sissi). Sissi wordt nog altijd veel vertoond en bekeken. Schneider werd door de rol een legende / icoon, maar ook door haar raadselachtige dood op 41-jarige leeftijd. In 1981 was er een eerste drama, toen haar zoon overleed. Hij werd bij een klimpartij gespietst op een hek. Een jaar later werd Romy Schneider zelf levenloos aangetroffen in Parijs. Eerst werd een overdosis slaappillen als doodsoorzaak gegeven, later een hartaanval. Ondanks haar sterven op jonge leeftijd was de wereldberoemde actrice in meer dan vijftig films te zien.

Sisi vertoonde steeds vreemder gedrag

Dan Sisi zelf, hertogin en prinses van Beieren nu bijna twee eeuwen geleden. Een vrouw die eenmaal als keizerin steeds vreemder gedrag vertoonde naarmate ze ouder werd. Volgens de overlevering hield Sisi uiteindelijk haar gezicht voor de buitenwereld verborgen. En zou hebben gezegd: „Ik verberg mijn gezicht achter een waaier, zodat de dood ongestoord zijn werk kan doen.” In 1898 werd zij door een Italiaanse anarchist met een vijl doodgestoken. Daar komen we in die wereldberoemde film lang niet aan toe. Die eindigt met het huwelijk met keizer Franz Jozef I. Dat is ook het einde van deel 2 van de serie Sisi, Metro keek voorlopig tot zover. Alleen, nu we het toch over die rode oortjes hadden, de eindmuziek wordt wel ingezet aan de rand van het echtelijke bed waarin Sisi haar maagdelijkheid moet verliezen. Iets wat overigens een bijzondere wending krijgt (we houden de spanning er graag voor je in).

Dominique Devenport is ‘de nieuwe Romy Schneider’. Deze Zwitserse actrice – mooie verschijning, uitstekend spel – is een totale nieuweling in de film- en tv-wereld. Knap. Dat zij zelf 25 jaar is de tiener van 15 in dat bed moet spelen, zien we maar even door de vingers. Want 15 jaar was Sisi in werkelijkheid, toen de keizer van Oostenrijk voor haar viel (de bedoeling was haar oudere zus, maar dat feestje ging niet door). Uiteindelijk trouwende Franz Jozef 1 – zelf toen 23 jaar – toen Sisi 16 was. Het zal zelfs in die tijd tot roddel en verbolgen gesprekken bij het kaarslicht hebben opgeleverd. Maar niet meer dan dat. Het digitale neerknuppelen wat ene Marco B. – zeg maar onze eigen keizer, maar dan van het Nederlandse lied – zonder enig bewijs of bekentenis momenteel overkomt, bestond simpelweg niet. De situatie was ook anders. Franz Jozef 1 kwam regelrecht voor zijn liefde uit en het volk had dat maar te pikken.

Hongaarse vrijheidsstrijders

De ‘beste man’ laat in deze Sisi met onderkoelde blik Hongaarse vrijheidsstrijders ophangen. Een van de geliefden van de gehangenen rochelt daarbij op of voor zijn keizerlijke stappers. Het zal een van de rode draden van de serie worden. Maar bovenal draait het om Sisi natuurlijk.

Sisi is in de moderne versie een ‘meid die altijd doet wat ze wil’. Wil ze een zwarte jurk bij een vrolijke bijkomstigheid aan? Doet ze, of iemand dat nu wil of niet. Ze zet zich daarbij vooral af tegen haar (loeder van een) moeder. Maar sowieso heeft deze Sisi niet zo veel met regeltjes (moet je nou net in het paleis in Wenen terechtkomen). Zij doorbreekt liever taboes. Of dat lukt is een tweede. Ze begeeft zich namelijk in kringen waarin die zoetsappigheid uit de film maar al te graag regeert. We hebben het wel over de keizerlijke kringen van de negentiende eeuw natuurlijk. Zo’n bal op het paleis alleen al, je zou er niet dood gevonden willen worden.

Een Sisi ‘van nu’

En verder? Prachtige kostuums, prachtige natuur, het schitterende oude Wenen. Soms zoet, soms grauw, hard qua geweld. Verstokte Sissi-fans die de film maar blijven verslinden, zullen misschien gruwelen (de geluiden klonken al). Maar dit is wel een Sisi ‘van nu’. De makers hebben aangegeven simpelweg een groots liefdesverhaal te willen vertellen over een meisje dat in een bijzondere omgeving terechtkomt. En bij zo’n liefdesdrama komt nu eenmaal ook seksualiteit kijken (geen spoiler: hoe Sisi daar dingen over opsteekt, is ook al zo bijzonder). Dat de keizer haar wil en niet de zus, maakt het net zo goed een spannend sprookje. Maar wel een sprookjesachtig verhaal dat echt gebeurd is.

Juist voor de kijkers die de zo jonge keizerin niet of amper kennen, is dit een kijktip. Die filmfans moeten deze serie maar even voor lief nemen. Wat Metro betreft kan onderuitgezakt op de bank naar die film van toen kijken tijdens een volgende kerst wel weer.

Beoordeling: 4 uit 5.

De eerste twee afleveringen van Sisi zijn op oudejaarsavond vanaf 22.00 uur bij KRO-NCRV op NPO 2 te zien. Aflevering 3 en 4 volgen op nieuwjaarsdag, 5 en 6 op 8 januari. De hele serie is nu al te bingen op NPO Plus.