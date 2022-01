Documentaire Zorgkoningin maakt ‘vooral in deze coronatijd’ indruk op kijkers: ‘Wat een verhaal’

Het thema zorg is sinds de komst van de coronacrisis nog nooit zo vaak genoemd. Kijkers van de documentaire De Zorgkoningin zijn dan ook verbouwereerd over het verhaal over omstreden zorgondernemer Aysel Erbudak, die als onervaren ziekenhuisdirectrice het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis kwam redden. Of hier toch aan wilde verdienen?

De documentaire is het bewijs hoe privatisering van de zorg bizarre wendingen kan nemen. Kun je namelijk grof geld verdienen aan een ziekenhuis en tegelijkertijd goede zorg bieden? In De Zorgkoningin verschijnt Erbudak zelf voor de camera en doet ze haar verhaal. En kijkers weten niet wat ze zien, blijkt uit de reacties op Twitter.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#zorgkoningin voorbeeld van totaal doorgeslagen marktwerking! — Monika Hoogenbosch (@mamaloea) January 3, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Heel goed dat mw. Erbudak zelf ook aan het woord komt.#zorgkoningin #npo2 — Maartje Brandt (@maartjebrandt) January 3, 2022

Documentaire Zorgkoningin over ziekenhuisdirectrice Aysel Erbudak

De coronacrisis had het Slotervaartziekenhuis wellicht mogelijkheden geboden. Maar het ziekenhuis kampte jaren met financiële problemen. Totdat in 2006 Erbudak en haar vermogende zakenpartner Jan Schram met een grote zak geld voor de deur stonden. Het resultaat? Het eerste commerciële ziekenhuis in Nederland. En Erbudak werd de jongste, vrouwelijke, allochtone ziekenhuisdirecteur van ons land.

Dat was frappant, aangezien Erbudak geen enkele ervaring had in de zorg en bekend stond als een keiharde zakenvrouw. Met een indrukwekkend strafblad. „Fraude, belastingontduiking, valsheid in geschrifte en lid van een criminele organisatie.” Het streven was om het ziekenhuis van de ondergang te redden. En het lukte haar om binnen een jaar winst te maken.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#zorgkoningin Ongelooflijk. Een bijdehante Turkse marktkoopvrouw met strafblad kon gewoon een ziekenhuis runnen omdat ze 26 miljoen van haar vriend meebrengt. Wie is er meer schuldig aan het debacle? Zij of de verantwoordelijken? — Annelou Bangert (@Verkoop_Je_Huis) January 3, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#zorgkoningin Erbudak bevestigd mijn beeld van haar. Narcistisch, crimineel en megalomaan. Fraude afdoen als jeugdzonde. Bah! — Lunadark (@LunaDark74) January 3, 2022

Hervorming van de zorg

Het Slotervaartziekenhuis kreeg een commercieel businessmodel. Daar kwamen geen patiënten, maar klanten. Dat terwijl eerder het Slotervaartziekenhuis nog een socialistisch „familieziekenhuis” was, waar alle lagen uit de samenleving zorg kregen. Maar Erbudak profiteerde van het hervormde zorgstelsel en de ingevoerde marktwerking in de zorg, waarbij ziekenhuizen minder afhankelijk waren van de overheid. Het ziekenfonds verdween, verzekeraars maakten de dienst uit en ziekenhuizen gingen concurreren. Zorg werd ondernemen.

En daar was ondernemer Erbudak om de boel te redden. Of om te verdienen? Ze was een amateur in de zorg, maar naar eigen zeggen een „goede crisismanager”, die zelfs destijds nog genoemd werd als minister van Volksgezondheid.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Stuitend beleid van mw Erbudak in Slotervaart, maar ook van controleurs: RvC, @MinVWS, accountant, @IGJnl #zorgkoningin. Helaas ten koste van patiënten en medewerkers — Anne-Marie van Dam (@anniedammie) January 3, 2022

Ondergang Slotervaartziekenhuis

Maar de successen veranderden uiteindelijk in de ondergang van het ziekenhuis. Erbudak kreeg namelijk geen salaris, maar „pakte geld uit de ziekenhuiskas”. Tot groot ongenoegen van haar medebestuurders. Volgens Erbudak was zij „niet zomaar een werknemer”. Het ziekenhuis was van haar en haar zakenpartner. „Het was van ons.” Er verdween steeds vaker geld en Erbudak ruziede met de verzekeraar over, jawel… geld. Alle geldzorgen en het overlijden van haar zakenpartner brengen uiteindelijk het ziekenhuis richting de afgrond.

In 2013 wordt Erbudak geschorst. „Het was een slangenkuil”, zegt ze daar zelf over. Ze mag niet meer terugkomen. De juridische strijd is tot op de dag van vandaag nog steeds bezig. Erbudak krijgt een celstraf opgelegd en een beroepsverbod voor het verduisteren van zorggelden. En er volgt ook een persoonlijk faillissement. Voor iemand die ooit nog „getipt werd als minister van Volksgezondheid is dat een diepe val”. Maar als we de woorden van Erbudak zelf mogen geloven ‘staat ze vanzelf weer op’.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Als ik een ziekenhuis zou kopen, zou ik ook denken dat het van mij was. Van de zorgverzekeraars hoeven we ook niks te verwachten. Dat blijkt nu wel in coronatijd. Verder is Erbudak gewoon genaaid. #zorgkoningin — Anna Postma 🦆 (@AnnaIke) January 3, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Had het Slotervaartziekenhuis ons nu meer IC-bedden opgeleverd? Regisseur Steven Schoppert over zijn docu ‘De zorgkoningin’ en de omstreden overname van het ziekenhuis door ondernemer Aysel Erbudak. Kijk het interview en de film: https://t.co/isK95JtXLD pic.twitter.com/aDoydzM5TA — 2Doc.nl (@2Docnl) January 3, 2022

Wil je De Zorgkoningin bekijken? Je vindt de documentaire hier.