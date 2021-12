Psychiater bij Op1: ‘Mensen reageren heel emotioneel op corona, niet redelijk of feitelijk’

Wéér een lockdown, net voor Kerstmis. Winkeliers en horecaondernemers die hun zaak moesten sluiten en verlies draaien. Misschien wel niet op bezoek bij opa en oma, want er geldt een maximaal aantal bezoekers. We zijn er allemaal wel een beetje klaar mee en het raakt veel mensen. Volgens Damiaan Denys, een psychiater die bij Op1 aanschoof, komt dat omdat we niet feitelijk of redelijk op het coronavirus reageren, maar heel emotioneel.

Volgens de psychiater zijn er een paar fases te herkennen van manieren waarop mensen met dingen omgaan. Op1-presentator Charles Groenhuijsen somt ze op: „Angst, woede en gelatenheid. Dat is natuurlijk een generalisering, maar wat leren we van die fases?”

De psychiater zegt dat het belangrijk is om nog een stapje naar voren te doen. We zijn namelijk veel bezig met hoe het virus zich richting ons gedraagt. Besmet het veel mensen, hoe hoog of laag is het R-getal, hoe staat het ervoor in de ziekenhuizen? Maar volgens Denys is het ook belangrijk om te kijken hoe mensen zich opstellen tegenover het virus. „Wat daarin opvalt, is dat onze reactie heel emotioneel is. We reageren niet redelijk, logisch, of afstandelijk.” Volgens de psychiater ontbreekt het aan feitelijkheid, relativering en aan dingen in balans brengen.

Een ook op de manier waarop we emotioneel reageren – dus nog een stapje verder – zit een patroon. „In het begin was iedereen bang en paniekerig, dan gaan mensen toiletrollen kopen. Ook de overheid reageerde zo. Daarna kwam de boosheid en de woede, het niet accepteren van het vaccinatieschema bijvoorbeeld.” Hij somt ook persoonlijke woede op: naar mensen die iets op televisie zeggen, naar verpleegkundigen, hulpverleners. Maar nu zijn we aangekomen bij het stadium waarin apathie en gelatenheid de boventoon voeren. En dat belooft weinig goeds.



Uitzichtloosheid

Bij Op1 schetst Denys het voorbeeld van schoolkinderen, die bijvoorbeeld zeggen: „Het hoeft niet meer, ik begrijp het niet meer.” Volgens hem ontstaat er bij mensen een soort uitzichtloosheid. „Zij denken: ‘Het zal wel, het is al de vijfde keer. Er komt misschien nog wel een zesde en een zevende, ik weet niet meer hoe ik verder moet.”

Volgens de psychiater is die emotionele houding een teken van onmacht, die veel mensen ervaren in deze tijd. Groenhuijsen vraagt zich dan ook af: „Wat moet je ermee?” Volgens Denys is dat echter niet de juiste vraag. We moeten juist kijken naar waaróm we zo emotioneel reageren. Volgens hem reageren veel Westerse landen veelal emotioneel, omdat ze individualistisch zijn. „Het virus tast ons aan in ons absolute geloof in onze autonomie, onze vrijheid en onze afhankelijkheid. Dat maakt ons angstig, boos en gelaten.”

