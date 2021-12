AstraZeneca: boosterprik coronavaccin werkt tegen omikron

Een derde prik – de boosterprik – van het coronavaccin van AstraZeneca werkt tegen de omikronvariant. Dat heeft de farmaceut vandaag gemeld op basis van een onderzoek van de universiteit van Oxford.

Drie prikken zouden even goed werken tegen de omikronvariant als twee prikken tegen de deltavariant. De boosterprik van AstraZeneca lijkt daarmee goed nieuws voor iedereen die de prik wil. AstraZeneca wordt echter sinds dit najaar niet meer gebruikt in Nederland, onder meer door mogelijke gevaarlijke bijwerkingen die zijn vastgesteld na een inenting.

Onderzoek naar boosterprik AstraZeneca

De uitkomsten komen voort uit een laboratoriumstudie waarbij het aantal antilichamen is vergeleken van mensen die drie prikken hebben gekregen, mensen met twee prikken en mensen die besmet zijn geweest met het coronavirus. De drie prikken gaven de beste bescherming, volgens de onderzoekers in Oxford. Het bloed van 41 mensen met drie prikken van het middel van AstraZeneca is onderzocht.

Volgens de farmaceut beschermt het coronavaccin ook met twee prikken al tegen omikron. Alleen is de bescherming minder dan tegen andere varianten van het coronavirus.

In Nederland nu 1966 en 1967 aan de beurt

Nederlanders die zijn geboren in 1966 of 1967 kunnen nu ook een afspraak maken voor de boosterprik. Demissionair coronaminister Hugo de Jonge maakte dat vanmorgen op Twitter bekend.



Vanmorgen werd ook bekend dat alle medewerkers van Defensie op dit moment al een boosterprik kunnen krijgen. Een woordvoerder van Defensie meldde dat desgevraagd. Het ministerie krijgt de vaccins rechtstreeks van het ministerie van Volksgezondheid.

‘Geen voorrang bij de boosterprik’

De GGD, die het overgrote deel van de boosterprikken voor alle andere Nederlanders zet, speelt geen rol bij het inenten van militairen en ander defensiepersoneel. Daarom is er volgens de woordvoerder van Defensie ook „geen sprake van voorrang. We prikken gewoon zelf.” Defensie helpt de GGD’en bij de boosterprikcampagne en bij het testen. Daartoe zijn 1500 militairen ingezet.

Vorig jaar prikte Defensie ook zelf alle medewerkers. Wie dat liever wil, kan zich ook bij de GGD laten vaccineren. In ons land moet iedereen vanaf 18 jaar de boosterprik eind januari hebben kunnen krijgen. Voor 60-plussers werd geprobeerd om de pril al voor het nieuwe jaar voor elkaar te krijgen. Hugo de Jonge heeft deze week toegegeven dat dat niet gaat lukken. Veel 60-plussers moeten nog een afspraak maken.