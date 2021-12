‘Kabinet werkt aan langetermijnplan voor coronaproof samenleving’

Het kabinet vindt het na bijna twee jaar pandemie weleens tijd worden om naar de lange termijn in plaats van de korte te kijken. Daarom is er opdracht gegeven voor een langetermijnplan voor een coronaproof samenleving. Daarin moet iedereen zich vanaf komend jaar aanpassen aan corona.

Dat schrijft De Telegraaf op basis van bronnen. Bij de uitvoering van dat plan kan er in de zomer meer in de winter, weten de bronnen te melden. Achter de schermen wordt er in Den Haag hard aan gewerkt.

Langetermijnplan voor coronaproof samenleving

Maar wat zou er dan in zo’n plan staan? Volgens De Telegraaf vereist het pan in ieder geval maximale creativiteit van scholen, restaurants, theaters, sportclubs, reisorganisaties, winkeliers, cafés en concertorganisatoren. In het najaar en de winter zullen beperkende maatregelen blijven gelden en nieuwe lockdowns worden niet uitgesloten. Maar in de zomer zou er dan dus wat meer kunnen.

Deze week inventariseren ambtenaren ideeën voor het coronaplan, aldus de krant. Maar niet alleen ondernemers zouden hun gedrag moeten aanpassen bij dat langetermijnplan. „Het is een opdracht voor iedereen”, weet een ingewijde te melden. Burgemeester van Breda, Paul Depla, zei onlangs al: „Denk aan carnaval en voetbalcompetities in de zomer en de lange vakantie in de winter om leerachterstanden te beperken.”

Lockdowns

De maatregelen waarmee het kabinet nu steeds komt, zijn vrijwel altijd gericht op de korte termijn. Lockdowns voor drie weken en dan steeds met een paar weken verlengen, bijvoorbeeld. Op dit moment geldt de lockdown tot 14 januari. Begin januari is er mogelijk weer een persconferentie waarin demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge ons bijpraten. Of ze de lockdown dan verlengen, is nog niet bekend.

En ook bij het langetermijnplan voor een coronaproof samenleving blijven de lockdowns onder ons. Die vallen dan onder het ‘noodpakket’. Er is ook een basispakket van maatregelen die het hele jaar blijven gelden. Daaronder vallen bijvoorbeeld de mondkapjes en het niet schudden van handen.