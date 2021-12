Ouderen lukraak zonder afspraak op pad om maar een boosterprik te krijgen

Ouderenbond ANBO krijgt signalen dat senioren op de bonnefooi naar priklocaties gaan in de hoop zonder afspraak een boosterprik te halen. Soms lukt dat, maar soms ook niet.

Iedereen die een boosterprik wil, moet eigenlijk een afspraak hebben. Hoe vaak ouderen lukraak op pad gaan om zonder die afspraak een boosterprik te ontvangen, kon ANBO vanmorgen nog niet zeggen.

‘Op goed geluk richting vaccinatie-locatie is begrijpelijk’

ANBO vindt het niet onbegrijpelijk dat ouderen op goed geluk in de rij gaan staan bij een priklocatie. „Mensen willen echt zo snel mogelijk een prik. Ze maken zich echt zorgen.”

Senioren krijgen vooral een punthoofd van de pogingen om een afspraak te maken per telefoon. „De capaciteit daar blijft echt de bottleneck“, aldus een woordvoerster. De wachttijd is soms maar een paar minuten, maar anderen hangen schier eindeloos in de wacht of krijgen zelfs meerdere keren te horen dat het nu te druk is. „Het wisselt erg.” 10 procent van de bellers wacht meer dan een half uur.



Het digitaal aanmelden is op zich niet heel moeilijk, vindt de bond. Maar sommige senioren zitten „te hannesen met hun DigiD” en vinden de „waslijst van vragen toch een heel gedoe”. De GGD heeft deze ouderen opgeroepen hulp te zoeken, omdat het online aanmelden veel sneller gaat dan per telefoon. Volgens de ANBO willen oudere echtparen veelal ook graag een gezamenlijke afspraak maken en kan dat niet online, maar per telefoon wel.

‘Geef ouderen zonder afspraak ook de boosterprik’

Bijna de helft van de 60-plussers die telefonisch een afspraak hebben gemaakt voor de boosterprik, zei in een peiling van ANBO dat dit moeizaam verliep. Omdat voor veel ouderen online een afspraak maken geen optie is, pleitte de ouderenorganisatie er gisteren voor om 60-plussers ook zonder afspraak te boosteren. Het kan een oplossing zijn voor de chaos en overbelasting van de telefoonlijnen bij de GGD’s.

Het ministerie van VWS roept mensen op zo veel mogelijk online een afspraak te maken, maar dat is als gezegd lang niet voor iedereen een optie. Van alle ruim 11.000 respondenten die aan het ANBO-onderzoek meededen, heeft 60 procent nog geen boosterprik gehad.Velen hebben nog geen afspraak gemaakt. De meerderheid wacht nog steeds op de uitnodigingsbrief. Want alleen met die brief kan telefonisch een afspraak worden gemaakt. Zonder brief kan je, als je geboortejaar is genoemd, wel online een afspraak maken.