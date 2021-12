Weer ophef rondom Meilandjes: ‘Armoede faken voor amusement’ en ‘asociale arrogantie’

De familie Meiland ligt weer onder vuur na de bekendmaking van hun nieuwe programma. In Chateau Bijstand gaat de familie in een sociale huurwoning wonen en moeten ze rondkomen van een uitkering.

Twitteraars vinden het concept ‘moreel verwerpelijk’: „Arme mensen naspelen om zelf nog meer geld te verdienen.”

Armoede als entertainment

Erica Meiland was vanochtend te gast bij NPO Radio 1, en vertelde daar over het nieuwe programma, dat vanaf maart op televisie te zien zal zijn. „We worden in een sociale huurwoning gezet en mogen dat voor 1000 euro inrichten. Dus dat wordt shoppen bij de kringloop. En dan krijgen we een bijstandsuitkering, precies uitgerekend naar wat we echt zouden krijgen. En daar moeten we dan van rondkomen”, legt de realityster uit.

Ze denkt dat het niks voor haar man en dochter zal zijn om op deze manier te leven. „Ik vind het enig, maar Martien en Maxime, die gaan gek worden, volgens mij.” Waarop presentator Ron Vergouwen antwoordt: „En dat gaat weer hilarische televisie opleveren, natuurlijk.” Het is een opmerking die bij veel mensen in het verkeerde keelgat schiet. „Sinds wanneer is leven in armoede hilarische tv? Met weinig geld rondkomen is geen entertainment”, klinkt het onder andere.

‘Totaal gebrek aan respect’

Het hele concept is volgens twitteraars „moreel verwerpelijk”. Het zit mensen vooral dwars dat de familie Meiland ‘tienduizenden euro’s’ per aflevering zal verdienen, door een paar weken te doen alsof ze in armoede leven. Daarom kan het programma nooit echt bij de werkelijkheid komen, meent men. „Armoede verandert je brein, waardoor je niet meer helder na kunt denken en keuzes maakt die verkeerd voor je uitpakken. Het getuigt van een totaal gebrek aan respect als BN’ers ‘arme mensen’ gaan naspelen”, schrijft iemand.

Dat de Meilandjes door dit programma ook een van de schaarse sociale huurwoningen bezet zullen houden, wordt ook niet gewaardeerd. „Dat huurhuis hebben mensen hard nodig.” De familie heeft nog niet op de ophef gereageerd.



#Meilandjes Armoede verandert je brein waardoor je niet meer helder na kunt denken en keuzes maakt die verkeerd voor je uitpakken. Het getuigt van een totaal gebrek aan respect als BN-ers 'arme mensen' gaan naspelen. Alleen maar om nog meer geld te verdienen dan ze al hebben. — Ineke Kouwenhoven (@IKouwenhoven) December 19, 2021



Klopt helemaal. Waar het om gaat, is dat de #Meilandjes bij wijze van amusement #armoede gaan faken. Dat is moreel verwerpelijk. — Margaretha Coornstra (@Coornstra) December 20, 2021



Sinds wanneer is leven in armoede “hilarische 📺”. Met weinig geld rondkomen is geen entertainment. Stop dat geld liever in het helpen van arme Nederlanders, dan doe je tenminste iets nuttigs als influencer/ Bekende Nederlander. Waarom is dit nieuws @NPORadio1? #Meilandjes https://t.co/f6DAXQTBMq — #Mahesvari (@Mahesvari_) December 19, 2021



De #Meilandjes zijn al om uit te kotsen vanwege Erica's islam-schuiver, gaan ze nu de uitkeringsgerechtigden bespotten door met hun riante vermogen 'even een paar weken' als bijstandsgerechtigden te leven. Zo'n programma moet als 'asociale arrogantie' verboden worden. — Jury Roest (@jury1963) December 20, 2021



