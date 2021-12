Dít is de winnaar van een bijzonder (en heftig) seizoen Expeditie Robinson

Een heftig seizoen met extreme kou, weinig eten, veel deelnemers en nog meer eiland-gehop is ten einde. De 23-jarige youtuber Robbert Rodenburg mag zich na 33 (!) afleveringen en een razend spannende finale winnaar van Expeditie Robinson 2021 noemen.

Maar liefst zesentwintig kandidaten begonnen aan het avontuur in Kroatië. Niet alleen de achttien ‘gewone’ kandidaten gingen de strijd aan om die ene titel, maar ook acht oud-Expeditieleden namen in het diepste geheim deel op een ander eiland. Door de grote hoeveelheid kandidaten waren er dubbele afleveringen, tot groot enthousiasme van een groot deel van de fans van het programma.

Mentaal zware expeditie

Robbert begon zijn expeditie op Kamp Zuid, ook wel ‘Kamp Positief’ genoemd. Het team was ontzettend sterk en won proef na proef. Dit zorgde er wel voor dat er op Kamp Noord steeds minder kandidaten overbleven, waardoor de kampen uiteindelijk door elkaar gegooid moesten worden. Robbert won in al deze tijd nooit een individuele proef, maar werd ook nooit weggestemd door de Eilandraad. En zo werkte hij zich redelijk gemakkelijk naar de samensmelting en uiteindelijk naar de halve finale.

Dat het makkelijk leek, betekent overigens niet dat dat het altijd was. Zo vertelde Robbert eerder aan Metro dat hij op het eiland ‘compleet de realiteit verloor’. Ook had hij ontzettend last van heimwee. „De honger viel in verhouding met de mentale uitputtingskracht reuze mee”, vond hij.

Tactische en sterke spelers

Maar toch wist Robbert vol te houden tot het einde. De halve finale bestond uit vier proeven, waarvan iedere winnaar een plek in de finale zou krijgen. Robbert wist een van deze plekken te bemachtigen, samen met Britte en oud-deelnemers Do en Anouk. Die eerste speelde het spel vooral tactisch, wat niet altijd even gewaardeerd werd door kijkers. Do en Anouk toonden zich zeer sterke spelers door veel proeven te winnen. Zo won Do vier individuele proeven, en bleek Anouk heel sterk in uithoudingsproeven. „Heeft al dat mediteren toch geholpen”, grapte ze tijdens de terugblik gisteravond.

Robbert is grote winnaar

Maar Robbert bleek uiteindelijk toch de állersterkste. Zijn gebrek aan gewonnen proeven – op één na – maakt hij op het juiste moment goed en wint uiteindelijk de belangrijkste proef van allemaal. Kijkers zagen gisteravond hoe hij als eerste het laatste schoteltje kapot gooit. Hij kroont zich hiermee tot winnaar van Expeditie Robinson 2021. Kijkers zijn dolblij voor hem, maar hebben voor de makers van het programma wél een puntje van kritiek. „Herhalen, herhalen, herhalen. Komt uiteindelijk de proef, ben je na 32 dagen de winnaar, wordt de uitzending na een minuut beëindigd. Waardeloos.” Er is inderdaad geen tijd voor de grote winnaar óf de andere kandidaten om op de uitslag te reageren.

Maar dat mag voor Robbert de pret niet drukken. „Een droom die uitkomt!”, jubelt de youtuber op social media. „Ik ben de winnaar van Expeditie Robinson 2021!”



JAAAAAAAAA!! HE DID IT!!! En hoe!!! Geen gekonkel, sociaal, eigen spel, genoten en gestreden!! ROBBERT is Robinson 2021!!!#ExpeditieRobinson pic.twitter.com/4oLttF2KO5 — Judith (@Knuffel_Juf) December 19, 2021



Wat is dit voor einde? Niet eens even 5 min beelden nadat Robbert het laatste blokje kapot gooit? Gewoon om de reactie te kunnen zien van Britt & Anouk. Nee na 30 sec toedeloe luitjes! Wat een gekut……. #ExpeditieRobinson — Djois Germaine (@djois_germaine) December 19, 2021



Lekker dan! 3 uur lullen over 6 mnd Expeditie. Herhalen herhalen herhalen. Komt eindelijk de proef, ben je na 32 dagen de winnaar, wordt de uitzending na 1 minuut beëindigd …… waardeloos. Geef Robbert ook 10 minuten zijn moment! #ExpeditieRobinson pic.twitter.com/3sFtzLo59h — Daphne Lange (@daphne_lange) December 19, 2021



