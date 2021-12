Winters weer tijdens kerstdagen voorspeld: genoeg voor sneeuw?

IJs, vrieskou en witte vorst op de grond: er is winters weer in aantocht, net op tijd voor Kerstmis. Maar kunnen we ook sneeuw verwachten? En hoe zit het met schaatsen op natuurijs?

Weeronline doet een voorspelling.

Astronomische winter begint

De astronomische winter gaat morgen, op 21 december, van start. Die datum is op basis van de sterrenkundige kalender vastgesteld. Voor meteorologen en klimatologen begon de winter op 1 december al. Daar was de afgelopen tijd nog weinig van te voelen, met relatief hoge temperaturen en zacht weer. Vanaf morgen komt er echter koudere lucht onze kant op en kunnen we écht winters weer verwachten.

De dag begint morgen met veel mist die regionaal kan blijven hangen. Hierdoor wordt het niet warmer dan -1 graad. Op plekken waar de zon doorkomt, kan de temperatuur oplopen naar 2 graden. Dat is een stuk lager dan de gemiddelde temperatuur van 6 graden die we normaal rond deze tijd hebben. Woensdag kunnen we zelf een ‘ijsdag’ krijgen. Dit zijn dagen waarop de temperatuur de gehele dag onder nul blijft. Helaas is dat niet genoeg om op natuurijs te kunnen schaatsen: daarvoor moeten er minstens een week lang ijsdagen zijn.

Winters weer tijdens kerstdagen

Of het koude weer gaat aanhouden, is onzeker. Vanaf donderdag komt er ook zachte lucht onze kant op, maar de koude lucht blijft hangen en dit levert mogelijk winterse neerslag op. Dat betekent dat er nog een (kleine) kans is op een witte kerst. De grootste kans op sneeuw is er in het noordoosten van het land. Gelukkig zal door de vorst de wereld ook (een beetje) wit kleuren.

Weeronline waarschuwt wel: omdat er deze week weinig wind staat, stapelt luchtvervuiling zich op. Dit betekent dat de luchtkwaliteit de komende dagen slecht is, vooral als veel mensen hun houtkachel aansteken. Dit raden ze dan ook af, omdat dit voor ernstige longklachten kan zorgen.