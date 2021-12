Britten laaiend om foto borrelende premier Johnson tijdens lockdown

De Britse bevolking is woest om een foto die vanochtend is gepubliceerd op de voorpagina van The Guardian. Daarop is te zien hoe de Britse premier Boris Johnson in een tuin een wijntje drinkt met zijn vrouw en een aantal medewerkers. De foto zou vorig jaar tijdens de eerste lockdown genomen zijn.

Voor Britten is dit hét bewijs dat de regering zelf zich niet aan de maatregelen houdt.

‘Werkoverleg’ met wijn en pizza

De krant had eerder deze maand al bericht over de bijeenkomst, die op 15 mei 2020 zou hebben plaatsgevonden. Johnson zou toen kortstondig een feest hebben bijgewoond met zo’n twintig medewerkers, kort nadat de regering de bevolking had opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te blijven. De regering ontkent dat het om een feest ging, maar om een vergadering, die wel vaker in de tuin plaatsvinden. The Guardian trekt deze verklaring in twijfel, omdat er ook flessen wijn en pizza op de foto te zien zijn. Ook wordt er niet aan social distancing gedaan.

Klap in het gezicht van het Britse volk

RTL Nieuws-correspondent Anne Saenen meldt vanuit London dat deze foto het bewijs levert voor wat Britten al langer vermoeden: dat de Britse regering zelf zich niet aan de coronaregels houdt. Iets dat zeer serieus wordt genomen, bleek eerder deze week ook uit Britse berichtgeving over onze prinses Amalia, die zich op haar verjaardag niet aan het overheidsadvies van maximaal vier bezoekers hield. „De troonopvolger vierde een verjaardagsfeestje terwijl de besmettingen stijgen”, rapporteerde de BBC.

Angele Rayner, leider van de oppositiepartij Labour, vindt de onbetrouwbaarheid van de regering dan ook „een klap in het gezicht van het Britse volk”. De positie van Johnson is de afgelopen weken al aan het wankelen geraakt. De conservatieve premier kampte al met een rebellie binnen de Conservatieven over zijn coronabeleid, met schandalen rond andere feestjes tijdens de coronacrisis en met het verlies van een conservatief bolwerk bij tussentijdse verkiezingen. Ook nam brexitminister Frost ontslag uit onvrede over het regeringsbeleid.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.