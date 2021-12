Twitter: populairste tweets 2021 over Peter R. de Vries, Max en zieke Ruud

Het einde van het jaar is in zicht en dat betekent voor Twitter: terugblikken op 2021. Jaarlijks stelt het ‘sociale’ platform de populairste tweets in Nederland samen. In 2021 ging het veel om Peter R. de Vries, de zieke en inmiddels overleden Ruud, Sifan Hassan, Max en… veel meer.

We konden voor het eerst in lange tijd weer schaatsen op natuurijs. Nederland hostte het Eurovisie Songfestival in Rotterdam en werden zware tijden verzacht door hartverwarmende steunbetuigingen. Zo werden er massaal tweets gedeeld onder #schaatsenopnatuurijs, #olympischespelen en had iedereen #ZiekVeelLiefdeVoorRuud.

Wat de Nederlandse aandacht op Twitter verdiende

Traditiegetrouw dus voor Twitter: het op basis van de meest gebruikte hashtags, populairste tweets en opvallende gesprekken het afgelopen jaar in kaart brengen. Hier zie je de meest populaire tweets van 2021:

Royce de Vries

Tijdens moeilijke momenten staat twitterend Nederland voor je klaar. Het bericht dat de familie De Vries hoopte nooit te hoeven delen werd afgelopen juli werkelijkheid met de aanslag op en het overlijden van Peter R. de Vries. Wanneer woorden tekort schoten, reageerden de Nederlandse Twitteraars massaal met ongeloof, liefde en steun op het bericht van zijn zoon Royce de Vries.



Gisteren is onze grootste nachtmerrie werkelijkheid geworden. Wij als familie omringen Peter met liefde en hoop in deze moeilijke fase. Veel is nog onzeker, maar wat vaststaat is dat alle steunbetuigingen uit het hele land nu enorm veel steun bieden. De familie — Royce de Vries (@Roycedevries01) July 7, 2021

Rivaliteit ten top: Formule 1

Sinds Max Verstappen deelneemt aan de Formule 1 gaat de populariteit van de sport door het dak. De spanning is dit seizoen om te snijden en kan het zomaar zijn dat Verstappen eindelijk Lewis Hamilton weet te onttronen. Zijn gedurfde en soms buitensporige rijstijl, competentie en rivaliteit met Lewis zorgt voor veel spektakel op en naast de baan. En op Twitter, waar fans en experts elkaar weten te vinden.



Glad I’m ok. Very disappointed with being taken out like this. The penalty given does not help us and doesn’t do justice to the dangerous move Lewis made on track. Watching the celebrations while still in hospital is disrespectful and unsportsmanlike behavior but we move on pic.twitter.com/iCrgyYWYkm — Max Verstappen (@Max33Verstappen) July 18, 2021

Atletiek-historie op de Olympische Spelen

Ze was niet te missen, fe-no-me-naal goed afgelopen zomer op de Olympische Spelen. We hebben het natuurlijk over Sifan Hassan. Gregory Sedoc kon zijn enthousiasme dan ook niet bedwingen toen ze wederom goud won en juichte de hele NOS-studio bij elkaar.



Dames en heren, jongens en meisjes, we hebben een legend. Haar naam? Sifan Hassan — gregory sedoc (@gregorysedoc) August 7, 2021

Solidariteit biedt hoop

Ook voor de hulpverleners van ons land lieten de Nederlandse Twitteraars hun blauwe harten sneller kloppen. De hulpverleners – die ook regelmatig en veel te vaak worden belaagd – konden rekenen om hartverwarmende comments en een flinke dosis aan likes.



Sta jij na gisteravond achter onze politiemensen? Toon je solidariteit en deel deze foto op Twitter. #steundepolitie pic.twitter.com/Swe5TKLU5P — Virgil de la Haye (@POL_DelaHaye) November 20, 2021

#ZiekVeelLiefdeVoorRuud

Dat Twitter (ook) een community vol liefde is, werd afgelopen september weer bewezen toen #ZiekVeelLiefdeVoorRuud menig tijdlijn domineerde. Ruud ten Wolde was een jonge, veelbelovende, journalist bij RTL die vocht tegen kanker. Tijdens zijn gevecht schreef hij zijn boek Ziek Gelukkig, dat kort na zijn overlijden werd gepubliceerd. Impact maakte Ruud zeker, zijn boek stond namelijk lange tijd om nummer 1 in de bestsellerslijst.



De mooiste gesprekken op het platform

We gaan weer richting het winterse weer… Afgelopen februari stonden we met z’n allen sinds lange tijd weer op natuurijs. Met een koek en zopie opwarmen na een heerlijk rondje op de ijzers. Dit is hoe we Nederland het liefste zien in de winter.



Dit is winter, dit is Nederland. Vanochtend was daar eindelijk de kans om een nostalgisch oer-Hollands beeld te schieten dat ik al een tijdje voor ogen had. pic.twitter.com/iAEbz0292V — Rick (@4natidaephbia) February 13, 2021

Guus heeft in de tussentijd ander leuk nieuws: hij werd 79 jaar en ontving van mensen uit heel het land (en verder) de gezelligste felicitaties.



1 augustus. Ik ben vandaag 79 geworden en begin vrolijk aan mijn tachtigste levensjaar. Hiep hiep hoera! — Guus Kuijer (@GuusKuijer) August 1, 2021

Iedereen herkent de zenuwen die door je lichaam gieren wanneer je een sollicitatiegesprek hebt. Bram voelde aan wat zijn sollicitant nodig had, wat resulteerde in een win-win situatie.



Ik sprak vandaag een sollicitant met faalangst, hij was extreem zenuwachtig We hebben het gesprek buiten voortgezet, relaxt een uurtje door de zon gelopen. Hij kwam helemaal los. Vooral toen ik hem na afloop feliciteerde met zijn nieuwe job😎 🥳 Wees creatief, dat is leuk!

💪 — Brm (@TweetsvanBram) August 12, 2021

Op 4 mei, tijdens Dodenherdenking, hield André van Duin een indrukwekkende toespraak. Collega Jochem Myjer was diep onder de indruk en dit mocht Twitterend Nederland weten.



Trots op de Grootste Levende Nederlander André van Duin. Wat straalt die man een liefde uit. ❤️ — Jochem Myjer (@jochemmyjer) May 4, 2021

Rotterdam werd afgelopen mei omgetoverd tot een Eurovisie Songfestival-paradijs. Maus dwaalde met zijn gedachten alvast af naar het EK 2020…



In een EK poule is dit natuurlijk om te dromen. ⚽️#Eurovision pic.twitter.com/gB5en0nXTE — 𝘔𝘈𝘜𝘚 (@mausbkt78) May 22, 2021

Hoewel deze Twitteraar tijdens de rust van Nederland – Oekraïne afgeleid werd door heel iets anders…



Twitter voor iedereen

We kunnen er langzamerhand écht niet meer omheen: crypto. Het is een ongekend populair onderwerp op Twitter. Het is dan ook niet gek dat drie van de vijf meest gebruikte hashtags in Nederland #bitcoin, #crypto en #nft waren. Twitter is de plek waar gelijkgestemden elkaar vinden voor advies, een goed gesprek en nieuws.

Dat #covid19 en varianten daarop ook dit jaar weer hoog eindigen, behoeft geen verdere uitleg. En de klassieker #vacature? Die is ook dit jaar gewoon in de top 10 te vinden. Dit is de volledige lijst van tien meest gebruikte hashtags door Nederlanders:

#bitcoin

#nft

#crypto

#covid19

#vacature

#safemoon

#dont_fight_the_feeling

#avondklok

#corona

#coronamaatregelen

Meest gebruikte emoji’s op Twitter

Wanneer woorden tekort schieten, helpen emoji’s om de boodschap over te brengen of emoties te uiten. Of gewoon omdat je het leuk vindt natuurlijk. Dit zijn de meest gebruikte emoji’s van 2021 in Nederland.