Er is steeds vaker personeelstekort en dat kan zorgen voor werkstress

Er is in Nederland een steeds groter personeelstekort. Genoeg banen voor iedereen klinkt misschien positief, maar het brengt vooral problemen en ongelijkheid met zich mee. Werkgeversorganisatie AWVN wil dat er een nationaal actieplan komt voor de arbeidsmarkt.

Want dat het anders moet, is wel duidelijk. Door te weinig personeel is de werkdruk hoog, wordt er veel overgewerkt en staat de kwaliteit onder druk. Soms kunnen diensten en goederen niet of niet op tijd worden geleverd, zegt AWVN-coördinator Anne Megens tegen Nu.nl. Het gevolg daarvan is meer stress, wat kan zorgen voor meer uitval en nog meer werkdruk.

Personeelstekort door vergrijzing en ontgroening

De afgelopen jaren kampen steeds meer bedrijven met personeelstekorten. Daar zijn globaal drie redenen voor, schrijft Nu.nl. We hebben te maken met vergrijzing, een grote groep gaat binnenkort met pensioen. Daarnaast is er ontgroening: de groep jongeren die gaat werken wordt kleiner. Als derde staan er zo’n miljoen mensen aan de zijlijn omdat ze een afstand tot de arbeidsmarkt hebben.

Een oplossing is dat de deeltijders meer uren gaan werken. De tekorten worden volgens AWVN weggewerkt als iedereen twee tot vier uur per week extra gaat werken. Een positieve ontwikkeling is dat personeel steeds meer krijgt betaald. Dat geldt voor mensen die al in dienst zijn, maar ook voor mensen die net komen kijken bij het bedrijf.

Werkstress de baas blijven

In elk geval moet er wat gebeuren aan het personeelstekort, want de oplopende werkstress is geen positieve ontwikkeling. Met een wandeling of lesje yoga los je dat ook niet op, schreven we eerder. Het belangrijkste is om na een stressmoment of moment van werkdruk te herstellen. „Stress is niet per se slecht, het gaat erom dat je niet herstelt”, vertelt Ulrika Léons, gezondheidspsycholoog. „Als je in de achteruitkijkspiegel kijkt van mensen die wij behandelen met een burn-out, zie je dat ze een spoor achter zich hebben van geschrapte herstelmomenten”

Heb je een drukke periode op je werk, dan is dat dus niet direct erg. Wel is het belangrijk om te zorgen dat het niet druk blijft en je af en toe een pauze neemt. Van dat lunchwandelingetje tot een weekje tot rust komen in een nieuwe omgeving.

