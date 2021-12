Zo’n 10 procent van de gevaccineerden wil geen boosterprik

Iedere Nederlander die dat wil (en kan) is inmiddels twee keer gevaccineerd. Maar dat is vanaf februari niet meer genoeg. Om je coronatoegangsbewijs geldig te houden, heb je binnen zes tot negen maanden na je laatste prik een boosterprik nodig. En daar zit niet iedereen op te wachten.

Van alle gevaccineerden heeft één op de tien Nederlanders geen behoefte zich te laten boosteren. Onderzoeksbureau LocalFocus onderzocht hoeveel Nederlanders voor de derde prik gaan. Samen met Kieskompas werd de enquête uitgevoerd.

Boosterprik minst populair onder jongeren

Vooral jongeren twijfelen over het halen van de derde prik. De bereidheid is het laagst onder mensen tussen de 18 en 34. Toch wil nog steeds driekwart van de ondervraagden zich laten boosteren. Een ruime meerderheid van bijna 95 procent van de 65-plussers wil zich (waarschijnlijk) extra laten vaccineren tegen het coronavirus. Ook relatief veel Nederlanders van tussen de 50 en 64 jaar vinden dat een goed idee.

Naast de 9 procent die denkt niet voor prik nummer drie te gaan, is er ook nog een kleine groep die het niet weet. Zo’n 7,5 procent geeft aan nog te twijfelen. Dat betekent dat bijna 84 procent van de Nederlanders met twee coronavaccins in de arm kiest voor de booster. De prik wordt door de Gezondheidsraad geadviseerd aan iedereen boven de 18.

Limburg moet even wachten

Vooral in Zuid-Holland en Overijssel denken mensen er sterk aan niet te kiezen voor de boosterprik. De twijfelaars wonen in Flevoland: naar verhouding wonen daar de meeste mensen die het nog niet weten.

Limburgers zitten te springen om een derde prik, net als mensen in Drenthe. Daar is het percentage dat wel voor de booster gaat het grootst. In Limburg wordt dat voor sommigen nog wel lastig: daar is een flinke corona-uitbraak geweest. Pas zes maanden nadat je bent hersteld van corona, mag je prik drie halen. 1 op de 23 mensen zal dus nog even moeten wachten.

Coronatoegangsbewijs vervalt

De campagne voor de boosterprik loopt al: op dit moment komen 60-plussers in aanmerking voor een boosterprik. Dan moeten ze wel minimaal zes maanden geleden hun laatste vaccinatie hebben gehad. Bewoners van zorginstellingen, mensen met het syndroom van Down en zorgmedewerkers krijgen al een booster.

Val je niet in deze groepen, dan ben je na de jaarwisseling aan de beurt. Mocht je dat niet willen, dan zitten daar flinke consequenties aan. Hugo de Jonge en de andere EU-ministers van Volksgezondheid zijn van plan om het Europese vaccinatiebewijs na 1 februari te laten verlopen als mensen geen booster hebben ontvangen binnen negen maanden na hun vaccinatie.

De onderzoekers hebben voor deze enquête 4300 respondenten ondervraagd tegen het einde van november. Inmiddels hebben 550.000 mensen in Nederland hun boosterprik al ontvangen.