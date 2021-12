KRO-NCRV volgt leuke Ayoub, de enige Marokkaanse boer van ons land

Boer Ayoub, de enige Marokkaanse boer in Nederland, wordt gevolgd voor televisie. KRO-NCRV legt zijn droom en passie vast en dat is gelijk maar een kijktip. Ayoub is namelijk nogal een leuke, enthousiaste, praatgrage, blije, grappige gast.

Ayoub wil niets liever dan een eigen boerderij in Nederland runnen. Hij werkt daarom al sinds zijn veertiende op diverse melkveehouderijen om ervaring op te doen. Dat viel de vorige zomer op, toen zijn instagramfoto’s en story’s onder de naam Truefellah een hit werden. Talkshow Op1 pakte dat toen op. Ayoub maakte aan tafel een prima, zo niet verpletterende indruk. Daar werden mensen nou vrolijk van.

Marokkaanse boer Ayoub in zesdelige serie

In een zesdelige-serie deelt de 23-jarige Ayoub vanaf later deze maand zijn passie voor het boerenleven. Wat zal opvallen: zijn liefde voor de koeien. En we zien hoe Ayoub zijn droom probeert waar te maken, een eigen boerenbedrijf. De naam van de serie, daar wilde KRO-NCRV niet te moeilijk over doen: Boer Ayoub. Metro schreef in april dat de serie in aantocht was, maar nu is het dan echt zover.

De omroep laat in de serie zien wat er voor een jonge gepassioneerde boer bij komt kijken als hij zelf een boerderij wil gaan runnen. En of er in deze tijd in Nederland nog wel ruimte is om te kunnen boeren. Peter Kuipers, directievoorzitter KRO-NCRV: „De gedrevenheid en het enthousiasme van Ayoub zijn aanstekelijk. In een tijd waarin boeren het zwaar hebben, is het belangrijk om te laten zien dat deze jonge vent niets liever wil dan letterlijk met zijn voeten in de klei staan.”

Tegen de stroom in dromen najagen

Ayoub Louirhani uit Amsterdam-Oost geldt als de enige Marokkaanse boer in Nederland. In tegenstelling tot veel van zijn leeftijdsgenoten koos Ayoub niet voor de richting sport of ICT, maar besloot hij een agrarische opleiding te volgen. Na zijn stage wist hij het zeker, hij wilde met koeien werken en boer worden. Hij rondde zijn opleiding met succes af en inmiddels werkt Ayoub al een aantal jaar als loonwerker in de melkveehouderij. Nu moet het er toch eindelijk echt maar van komen: een eigen melkveehouderij. Wat voor persoon hij verder is, laat hij ook op zijn YouTube-kanaal Fellah zien.

In Boer Ayoub volgt KRO-NCRV hen in zijn verrassende zoektocht. Wat drijft en motiveert hem om tegen de stroom in zijn droom na te jagen? Hoe combineert hij zijn uit de hand gelopen hobby’s als boksen en muziek maken met een wekker die elke ochtend om 05.00 uur gaat? Ayoub wil de boerderij en de mensen uit de stad dichterbij elkaar brengen. Dat doet hij door mensen uit de stad naar de boerderij te halen en te laten ervaren hoe dat leven is. Enkele gasten zijn Kalvijn, Vjeze Fur en een groep jongvolwassenen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Ayoub en zijn passie voor het boerenleven

Ayoub heeft veel ideeën, vaak verrassend en verre van standaard. Op geheel eigen wijze, belooft KRO-NCRV, weegt hij de plussen en minnen en onderzoekt hij wat er allemaal nodig is voor een eigen boerderij. Eenvoudig is het niet, zeker als je op zo’n jonge leeftijd zonder een familiebedrijf een veehouderij wilt starten.

Toch laat de jonge boer zich niet uit het veld slaan na een afwijzing en staat zijn passie voor het boerenleven op nummer 1. Ayoub: „Als de koeien het goed hebben, gaat het met mij ook goed. Die drive moet je als boer wel hebben, want het valt niet mee om boer te zijn in Nederland met alle regels die er zijn. Je moet echt hart hebben voor je dieren, anders red je het niet.”

Boer Ayoub, vanaf dinsdag 21 december om 20.25 uur bij KRO-NCRV op NPO 3. Door de feestdagenprogrammering wordt 28 december alleen een weekje overgeslagen.