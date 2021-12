Vooral deze cadeaus sloegen op Pakjesavond de plank volledig mis

Sinterklaas heeft zijn hielen nog niet gelicht, of op Marktplaats is al te zien met welke cadeaus hij gisteravond de plank volledig mis sloeg. We hebben het hier dus over de ‘Sinternaastcadeaus’ van Pakjesavond 2021.

Sinterklaas is vanmorgen vertrokken naar Spanje. Maar nog voor hij op de stoomboot zat, had een gedeelte van zijn cadeaus hun weg al naar de genoemde handelssite gevonden.

Welke cadeaus werden op Pakjesavond niet gewaardeerd?

Sint had het dus niet altijd bij het juiste eind, als het om zijn cadeaus op Pakjesavond ging. Marktplaats zag gisteravond een opvallende stijging in met name games en sieraden. Die gelden daarom als dé sinternaastcadeaus van 2021.

Als spiegel van de samenleving zijn actuele trends en gebeurtenissen in de maatschappij door de site vrijwel direct te herkennen. Zo ziet het handelsplatform al jaren na sinterklaasvieringen welke cadeaus niet in de smaak vielen. Deze geflopte cadeaus worden kort na ontvangst alweer te koop aangeboden. Vorig jaar zaten de Sint en zijn helpers er vooral naast met PSP-games, kinderboeken en modelauto’s. Dit jaar worden Xbox-spellen, sieraden en parfum massaal aangeboden. De reden van de verkoop staat soms zelfs letterlijk beschreven in de advertentie.



Veel gezocht op speelgoed en tweedehands

De afgelopen week nam het zoekgedrag naar tweedehands speelgoed toe en werd de speelgoedcategorie bijna 9,5 miljoen keer bekeken. Vorig jaar werd de speelgoedcategorie in dezelfde periode 8,6 miljoen keer bekeken. In 2019 lag dat aantal nog op zo’n 5,9 miljoen. Daarmee is de eerdere voorspelling van het handelsplatform waarheid geworden. Eerder voorspelde Marktplaats dat de handel in tweedehands speelgoed ook dit jaar zou toenemen, mede door de avondlockdown, huidige leveringsproblemen en stijgende prijzen van nieuw speelgoed als gevolg van corona.

Cadeaus Pakjesavond niet goed? Hup, te koop

Maaike Veeling is woordvoerder van Marktplaats. Zij verklaart: „Wij Nederlanders zijn een echt handelsvolk. Dat mensen hun minder geslaagde sinterklaascadeaus meteen te koop aanbieden op Marktplaats past daar zeker bij. Weggooien is zonde, misschien wordt iemand anders er wel heel blij van en wie weet houd je er zelf ook nog iets leuks aan over. Overigens zijn het echt niet alleen prularia-cadeaus die massaal te koop aangeboden worden. Het zijn veelal ook producten zoals games en speelgoed. Veel genoemde redenen in advertenties zijn: niet mijn smaak, verkeerde maat of dubbel gekregen.”

Top 5 sinternaastcadeaus

Op basis van het snelst stijgende advertentieaanbod, was dit gisteren de top 5 van de flop-cadeaus op Pakjesavond:

Games (o.a. Xbox) Sieraden Boeken Modelbouw (onder andere treinen en vliegtuigen) Parfum

Overigens meldde Metro dit weekend dat het door inkopen voor Pakjesavond druk was in de winkelstraten, maar dat de coronamaatregelen goed werden nageleefd. Ook was het zeer druk ‘in’ webwinkels.