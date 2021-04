Marokkaanse boer Ayoub (23) krijgt eigen serie op KRO-NCRV: ‘Goed bezig bro’

Wat kost een koe? vroeg Ayoub zich als tiener af. Het zou het begin betekenen van zijn carrière als boer. En boer durf te dromen, want hij krijgt nu een eigen serie op KRO-NCRV.

‘Boeren is een lifestyle!’, staat op zijn Instagram te lezen, met een tractor ervoor. En Fellah Boer Ayoub, zoals hij zichzelf noemt, deelt het vandaag met iedereen: „GROOT NIEUWS!!”.

Video Ayoub

In een video, gehuld in een rode overall en tussen zijn grote vriendinnen de koeien, vertelt hij dat hij gevolgd gaat worden terwijl hij zijn grote droom hoopt te verwezenlijken. Een eigen boerderij. „En misschien haal ik die droom wel…”, cliffhangert hij.

Er wordt enthousiast op het nieuws gereageerd, met spierballen, hartjes en lovende woorden. „Goed bezig bro. Mooie boodschap aan de jongere generaties om te laten zien dat je succesvol wordt nadat je iets hebt gedaan wat je leuk vindt, in plaats van dat er achter andere zaken wordt gerend.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Boer Ayoub

Vorige zomer maakte Nederland kennis met Ayoub Louihrani, ‘de enige Marokkaanse boer in Nederland’, zoals hij werd ingeluid. Hij gaat nu dus een programma voor KRO-NCRV maken, dat wel meer boerenprogramma’s maakt en is dit najaar op NPO3 te zien.

De 23-jarige Ayoub wil een eigen boerderij en werkt daarom al sinds zijn veertiende bij diverse melkveehouderijen om ervaring op te doen. De Nederlands-Marokkaanse boer brak vorig jaar door na een reportage van NH Nieuws, zat aan tafel bij Op1 en ging viral.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Kijk 'Boer Ayoub (22) gaat viral' op YouTube https://t.co/fSj0QuD2dh — walter (@orb1973) August 27, 2020

KRO-NCRV

„De gedrevenheid en het enthousiasme van Ayoub zijn aanstekelijk”, stelt directievoorzitter Peter Kuipers van KRO-NCRV. „In een tijd waarin boeren het zwaar hebben, is het belangrijk om te laten zien dat deze jonge vent, zonder agrarische achtergrond, niets liever wil dan letterlijk met zijn poten in de klei staan.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Geweldig nieuws! Boer Ayoub wil niets liever dan ooit een eigen boerderij runnen. In een nieuw programma volgen wij hem in het waarmaken van zijn droom!👨‍🌾@truefellah #nieuwprogramma — KRO-NCRV (@KroNcrv) April 16, 2021

‘Wat kost een koe’

Ayoub had vroeger een lerares die was getrouwd met een boer. „Dus ik vraag aan haar: wat kost een koe? Zoek maar op, zei ze.” Dat deed Ayoub. „Tussen de 1500 en 2500 euro, ik dacht: wát?!” Toen ging hij naar een boerderij om koeien te tellen, het waren er een heleboel. „En ik telde een gek bedrag, joh. Ik dacht… dollar!”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dit is Ayoub. Komt uit Amsterdam Oost. Sinds zijn 14e wou hij een boer worden. Na 12 stage afwijzingen (o.a door naam/komaf) leeft hij zijn droom… pic.twitter.com/y6MezppIsC — Zakaria Taouss 🦚 (@zekkie) August 25, 2020

De dollartekentjes hebben intussen plaatsgemaakt voor hartjes en z’n grote liefde voor de koeien blijkt wel wanneer je hem bezig ziet op de boerderij. „Hier zitten alle antistoffen in die het kalf nodig heeft om te overleven”, vertelt hij de kijker in de veelbekeken reportage van NH Nieuws, terwijl hij dit keer in z’n blauwe overall, een kalf – „hé kleine”- behendig de fles geeft. Op z’n hoofd een pet met ‘Onze boeren, onze toekomst.’

Stage en koeien als vriendinnen

Ayoub wilde boer worden, zo weet hij sinds ‘het koeientelmoment’ op z’n veertiende. Zijn achtergrond is dan ook een opleiding tot veehouder, maar het vinden van een stage bleek een dingetje. Hij belde twaalf bedrijven, zonder succes. „Sommige hingen al op bij het horen van m’n naam”, doet Ayoub Louihrani een boekje over. Bij het dertiende bedrijf was het wel raak en Ayoub heeft mooie herinneringen aan ‘de oude boer’, die z’n koeien „allemaal z’n vriendinnen” noemde. „Ik dacht: hij heeft gewoon gelijk en sindsdien noem ik ze ook allemaal m’n vriendinnen!”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Yo boer…

Zijn vrienden dachten wel eerst even dat hij gek was geworden, toen Ayoub over zijn toekomstdromen vertelde. „Ga je poep opruimen en mest enzo? zeiden ze. Ja joh, dat kan gewoon, zei ik.”

Reacties Ayoub Twitter

Op Twitter zijn mensen dol op de jonge boer. „Echt iemand die geniet”, schrijft iemand, met vele duimen omhoog. „Wat een leuke boer!”, schrijft een ander. En: „Wat een toffe kerel. Ik ga echt stuk om hem, love it!”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

ja hij was bij op 1 leuk stukje was dat. — Sebastiaan 👀 (@backonearth34) August 29, 2020



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.