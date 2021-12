Kijkers Lang Leve de Liefde raken niet uitgepraat over ongemakkelijke date Jona en Nikki

Kijkers raken maar niet uitgepraat over de ongemakkelijke date van Jona (26) en Nikki (22) in het televisieprogramma Lang Leve de Liefde. De twee lijken totaal niet bij elkaar te passen. Het begint er al mee dat Nikki twee katten heeft, terwijl Jona totaal geen kattenmens is. En alsof dat nog niet erg genoeg is lijken de twee geen fatsoenlijk gesprek te kunnen voeren.

In Lang Leve de Liefde brengen singles 24 uur met elkaar door in een huis. Donderdag was te zien hoe Jona en Nikki elkaar leerden kennen. Nou ja, leren kennen is een groot woord, want de twee zaten vooral stilzwijgend samen aan tafel en de stiltes waren zo ongemakkelijk dat het bijna pijnlijk was om naar te kijken.

Hier zie je de aflevering, met Jona en Nikki.

Pijnlijk ongemakkelijk

„Heb je ook huisdieren of?”, begint Nikki in een poging toch een gesprek op gang te brengen. „Nee, helemaal niks. Jij wel?”reageert Jona. Als Nikki vervolgens trots vertelt dat ze de eigenaar is van twee katten, lijkt Jona al besloten te hebben dat het niks gaat worden. „Katten… Ik ben geen kattenmens”, stelt hij hoofdschuddend.

De twee besluiten om een potje te kaarten, misschien dat dat het ijs een beetje breekt. Toch lijkt ook dat hopeloos, want het gesprek valt weer stil. „Jij bent niet zo moeilijk hè”, constateert Jona. „Heb je wel een eigen mening?”, vraagt hij de 22-jarige. „Ja, ja”, is haar antwoord, waarop het gesprek vervolgens, je raadt het al, weer stilvalt.

Bedenken wat de twee de hele avond gaan doen, lijkt ook een onmogelijke taak. „Gaan we de hele avond kaarten?”, vraagt Jona. Dat lijkt Nikki echter geen goed plan. Jona besluit daarop om zijn date nog iets meer aan de tand te voelen door haar te vragen wat ze graag van hem wil weten en of ze op hem zou kunnen vallen. Nikki’s korte antwoord daarop luidt: „Op zich wel.”

Jona: ‘Wat een hork, sjonge jonge’

Tijdens het avondeten wordt alles nog ongemakkelijker, wat bijna knap te noemen is. Jona heeft er maar een alcoholisch drankje bij gepakt, misschien dat dat de pijn wat verzacht. „Ik heb honger, kreeg vanmiddag ook al niks door mijn strot heen. Eet jij dit altijd met mes en vork?”, vraagt Jona aan Nikki. Hij probeert zijn tagliatelle te prakken met een mes.

Ook het avondeten kan de twee niet dichter bij elkaar brengen en het is nu echt wel duidelijk dat dit geen match made in heaven is. Jona besluit om een vriend te bellen. „Wat een hork, sjonge jonge”, is het eerste wat Jona naar zijn vriend roept.

„Drinkt ze wel?”, is de reactie van de vriend van Jona als hij hoort hoe stroef het tussen de twee loopt. „Oh god nee, water”, antwoordt Jona. „Ik heb het nog gezelliger met mijn oma, dan hier. Ik maak er mijn eigen feestje wel van. Wat niet is kan nog komen, maar het is een zware opgave.” Als de 26-jarige later belt met zijn zus voegt hij daar nog het volgende aan toe: „Ze is mij behoorlijk stil hoor. Maar als ik niks zeg, dan zegt zij ook niks.”



Jeetje waarom heeft Nikkie zich opgegeven?…hoopte ze op een wonder?

Best zielig voor Jona zo’n match #LangLeveDeLiefde #lldl — 🧁🍒Prinses Loulou🍒🧁 (@sweet_loulou82) December 9, 2021



Het is verschrikkelijk, maar ik lach me kapot om die opmerkingen van Jona #LangLeveDeLiefde — Angela (@angelanl53) December 9, 2021

Veel kijkers kunnen wel lachen om hoe ongemakkelijk de situatie is en hoe Jona ermee om probeert te gaan. „Match van het jaar”, roept iemand grappend. Weer een ander zegt: „Hork zoekt vrouw”. Over één ding zijn de kijkers het in ieder geval wel eens: Nikki en Jona zijn beslist geen match.



Oké ja hij prakt z’n pasta. Oke. En hij zuipt. Maar deze meid doet ook niks? Geen hobby’s, geen interesses, geen ideeën om iets te doen. Ik snap hem eigenlijk ook wel? Waarom moeten we die meid nou in bescherming nemen? #LangLeveDeLiefde #LLDL — Camilla (@camillaturelli) December 9, 2021