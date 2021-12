Maar liefst 19 tornado’s razen door midden van Verenigde Staten, vrees voor tientallen doden

Maar liefst negentien tornado’s hebben het midden van de Verenigde Staten getroffen. Tientallen mensen in de regio kwamen om het leven door het natuurgeweld. De gouverneur van de staat Kentucky vreest dat er tussen de vijftig en honderd doden zijn gevallen.

De gouverneur, Andy Beshear, heeft tijdens een persconferentie de noodtoestand in zijn staat afgekondigd. Hij zei tegen een lokale televisiezender dat hij vreest dat er meer dan vijftig mensen zijn omgekomen door het noodweer, maar dat dat aantal ook ‘significant hoger’ kan zijn. „De berichten zijn echt hartverscheurend”, zei Beshear.

Er zijn nog geen slachtoffers bevestigd in de staat. Een kaarsenfabriek in de plaats Mayfield in Kentucky stortte deels in door de storm. Meer dan 100 mensen zitten nog vast in het gebouw. Volgens de gouverneur gaat het om één van de zwaarste gevallen van noodweer in Kentucky ooit. De tornado’s raasden onafgebroken over een afstand van meer dan 300 kilometer, wat volgens Beshear nooit eerder voorkwam in zijn staat.



Tornado blies dak van magazijn

In een magazijn van Amazon in Edwardsville, in de staat Illinois, kwamen ook mensen om het leven nadat een tornado het dak van het gebouw had gerukt en een deel van het gebouw instortte. Om hoeveel doden het gaat is nog niet bekend. Ook zitten er nog mensen vast in het magazijn.

In de staat Arkansas zijn twee mensen overleden. Eén van hen kwam om het leven in een verzorgingshuis in de stad Monette. Het andere slachtoffer in Arkansas was een vrouw in Leachville. Zij overleed terwijl ze in een winkel was toen een tornado de het pand bereikte bereikte en ze niet op tijd kon wegkomen.



Waarschuwingen voor noodweer in meerdere staten

De Amerikaanse meteorologische dienst had op voorhand een tornadowaarschuwing gegeven voor het centrum en oosten van Arkansas, het zuidoosten van Missouri, het noordwesten van Mississippi, het westen van Tennessee, het westen van Kentucky, het zuiden van Illinois en het zuidwesten van Indiana. Ruim 150.000 mensen zitten volgens de autoriteiten momenteel zonder stroom en veel gebouwen zijn beschadigd.