Ouders Voice Kids-deelnemers herkennen beschuldigingen Marco Borsato niet

Ouders van Voice Kids-deelnemers hebben geschokt gereageerd op de beschuldigingen aan het adres van Marco Borsato. De coach wordt er namelijk van beschuldigd dat hij seksueel grensoverschrijdend gedrag zou hebben vertoond bij minderjarige meisjes.

„Als dit waar is, is dat heel heftig”, stelt Sharon Doelwijt in gesprek met het AD. De dochter van Doelwijt heeft meegedaan aan The Voice Kids en was één van de twaalf talenten die gecoacht werd door Marco Borsato. „Wij hebben nooit gemerkt dat er iets speelde of dat meiden heel close met hem waren. Wij hebben zelf ook totaal geen naar gevoel overgehouden aan het contact met hem. Hij was voor onze dochter altijd super aardig en begripvol.”

Grensoverschrijdend gedrag Borsato-barbecue

Een andere familie laat ook weten de aantijgingen niet te herkennen. Ze zouden naar aanleiding van de beschuldigingen met hun dochter in gesprek gegaan zijn. Het meisje herkent zich echter ‘totaal niet’ in dit verhaal.

De beschuldigingen aan het adres van Borsato ontstonden toen juice channels roddels over de zanger gingen verspreiden. Deze roddels stelden dat de coach grensoverschrijdend gedrag zou hebben vertoond bij een aantal minderjarige meisjes. Dit alles zou hebben plaatsgevonden tijdens de bekende Borsato-barbecue bij de zanger thuis. Hij organiseerde deze barbecue speciaal voor de deelnemers die hij onder zijn hoede nam.

Doelwijt vindt het lastig te geloven dat Borsato iets ongepasts gedaan zou hebben tijdens de barbecue. Met zo veel mensen om zich heen, kan ze zich niet voorstellen dat hij zoiets ongemerkt zou kunnen doen. „Iedereen die ooit in zijn team heeft gezeten wordt hiervoor uitgenodigd. Wanneer zou hij dat dan ongemerkt hebben moeten doen?” Haar eigen dochter heeft Borsato in totaal hoogstens drie keer gezien en ook toen waren ze nooit alleen. Verklaring en verwerping beschuldigingen

Borsato kwam eerder al via zijn advocaten met een reactie in de vorm van een verklaring. Hierin stond dat de zanger het Openbaar Ministerie heeft gevraagd om een onderzoek te beginnen naar waar de beschuldigingen precies vandaan komen. Het volgende stond in de verklaring: „Reeds medio 2020 is door de heer Marco Borsato aan Knoops’ Advocaten NV verzocht om een onderzoek in te stellen naar een aantal insinuaties verband houdend met de aantijging dat hij grensoverschrijdend seksueel gedrag zou hebben vertoond met minderjarige meisjes. Tot dusverre heeft hij geen aanleiding gezien om op deze roddel in het openbaar te reageren.”

In eerste instantie ontkende Borsato de beschuldigingen aan zijn adres niet in deze verklaring. Daarover ontstond vervolgens ophef aan tafel bij Beau. De tafelgasten vroegen zich af waarom de coach in de verklaring niet gewoon zegt dat hij de beschuldigingen verwerpt. Dat heeft Geert-Jan Knoops, de advocaat van Borsato, later alsnog gedaan. „Want waarom vraagt hij anders een onderzoek door het OM aan?”