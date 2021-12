Verstappen: ‘Was al lang kampioen geweest in de Mercedes van Hamilton’

Met de laatste race van het seizoen voor de boeg en een gelijke puntenstand tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton, wordt het een weekendje nagelbijten voor veel Formule 1-fans. Aan zelfvertrouwen zal het bij Verstappen echter niet ontbreken. De Nederlander heeft tegenover De Telegraaf laten weten dat hij zichzelf de beste Formule 1-coureur vindt op dit moment.

„Ik vind wel dat je er zo in moet staan, als je Formule 1-coureur bent. Dus zeg ik: ja, absoluut! Maar ik hoef dat niet te horen van iemand anders. Die erkenning heb ik niet nodig”, stelt de Red Bull-coureur. Verstappen denkt dat hij momenteel „al lang” wereldkampioen was geweest als hij dit seizoen in de Mercedes van Hamilton gereden had. „Ik vind het veel belangrijker wat ik zelf denk en wat de mensen vinden die dicht bij mij staan. Als ik in zijn auto had gezeten, was het seizoen allang beslist geweest.”



Friday ✅ It was good fun to drive the improved track, but we still have to learn and understand a few things. Back for more tomorrow 💪🏼 #AbuDhabiGP🇦🇪 pic.twitter.com/gcm9ZfPzA8 — Max Verstappen (@Max33Verstappen) December 10, 2021

Verstappen: ‘Doe er alles aan om te winnen’

De afgelopen races in Qatar en Saoedi-Arabië kreeg de 24-jarige veel kritiek over zich heen. Zijn manier van racen zou volgens critici de grens overschrijden. Tijdens felle gevechten met Hamilton kwamen beide coureurs een aantal keer buiten de baan terecht. De fans lijken er echter van te genieten, want na een bizarre race op het Jeddah Corniche Circuit bekroonden zij de Nederlander tot Driver of The Day.

Verstappen verklaart waarom hij de laatste races echt alles moet geven en tot het uiterste moet gaan. „De laatste wedstrijden moet ik meer verdedigen, omdat we wat langzamer zijn. Ik heb nu niet de luxe om een voorsprong te controleren of weg te rijden. En ja, ik doe er alles aan om te winnen. Als ik zo niet denk, kan ik beter thuisblijven. Wanneer ik die instelling niet had gehad, zaten we hier ook niet met een gelijk aantal punten. Dan was hij al kampioen.”

De spanning loopt steeds verder op zowel op de baan als naast de baan. Duizenden Nederlanders zitten dit weekend in Abu Dhabi op de tribune om de Red Bull-coureur naar de overwinning te juichen. Toch is dat nog niet heel vanzelfsprekend. Het Yas Marina Circuit, waar de laatste race van het seizoen verreden wordt, is namelijk aangepast. Dit om het circuit nog sneller te maken en meer inhaalacties mogelijk te maken. De baan lijkt daardoor wat gunstiger te zijn voor de Mercedes-bolide.

Gevecht om wereldtitel

Verstappen zou Verstappen echter niet zijn als hij er niet alles aan zou doen om toch te winnen. De Nederlander liet al eerder weten als de auto dit weekend goed genoeg is, hij zeker gaat winnen. Over de langere runs leek de Red Bull bij zowel Verstappen als zijn teamgenoot Sergio Pérez het erg goed te doen. De kortere runs gingen nog niet helemaal zoals de 24-jarige het graag ziet, maar met een derde vrije training voor de boeg, is er zeker nog tijd om wat aanpassingen te doen.

Zaterdagmiddag zal de kwalificatie verreden worden. Wie dan pole position pakt, mag de race vanaf de eerste plek starten en heeft daarmee een voordeel. Toch is het echt geen zekerheid dat je de race ook wint als je pole pakt. Tijdens een race kan immers van alles gebeuren en strategie zal ook een grote rol spelen. Het belooft dus een spannend gevecht om de wereldtitel te worden!