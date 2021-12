Kijkers Expeditie Robinson totaal niet blij met twee van de zes halve finalisten

De zes halve finalisten van Expeditie Robinson zijn bekend. En of de kijkers blij zijn met die zes? Nou nee, op z’n zachtst gezegd. Het gaat daarbij vooral om twee deelnemers.

Wil je nog niet weten weten wie de halve finalisten zijn en de uitzending terugkijken? Lees dan even niet verder… Want anders krijg je namen te zien.

Vieze spelletjes in Expeditie Robinson

Er wordt in de bosjes in Kroatië weer heel wat bekokstoofd, in het 21e seizoen van Expeditie Robinson. Deelnemers die het totaal niet verwachten worden zo weggestemd. Da’s nou eenmaal het spel vinden velen – en ook deze Metro-kijker – maar dat is lang niet bij iedereen het geval. Zij vinden dat er ‘vieze spelletjes’ worden gespeeld.

Na de uitzending van zondag waren zangeres Do en actrice Anouk Maas al verzekerd van een plek in de halve finale. Beide dames waren eerder in Expeditie Robinson te zien en kregen een tweede kans. Dat geldt ook voor voormalig rugbyer en tv-presentator JayJay Boske. Hij streed met Sandra Ysbrandy en Robbert Rodenburg in een proef om een derde plek in die halve finale. En won. Yuki Kempees en Britte Lagcher wachtten op het strand ondertussen op de laatste, allesbeslissende Eilandraad.

Yuki en Britte hebben het helemaal gedaan

Laatstgenoemde muzikant en actrice hebben het bij veel (twitterende) kijkers helemaal verbruid. Ze speelden eerder onder meer al Jasmine Sendar weg die met boter en suiker in hun plan ging. Nu was het Sandra Ysbrandy, die als kok zoveel Expeditie Robinson-deelnemers van heerlijk eten voorzag.



Lang verhaal kort: Sandra Ysbrandy had nog vijf stemmen, Yuki wat minder (maar een immuniteitsring, waardoor hij zeker was van verdere deelname). Britte Lagcher en Robbert Rodenburg moesten in spanning afwachten. Britte zette wel haar actrice-skills in en kreeg Sandra zo ver om voor Yuki te gaan. Laatstgenoemde gaf haar op het laatste moment nog kans om het niet te doen, maar het was te laat. Ze was die ring totaal uit het oog verloren omdat zij dagenlang op Winnaarseiland zat. Zo viel het doek. Robber Rodenburg vroeg zich nog voor de Eilandraad trouwens af ‘of hij op een eiland vol gekken’ terechtgekomen was.

Kijkers niet blij met Britte en Yuki

En om nou te zeggen dat de kijkers de spelletjes van Britte en Yuki waarderen… Nee. Op Twitter riep iemand dat de kijkers maar moeten bepalen welke deelnemers naar de finale gaan. „Dan zitten die twee er in elk geval niet bij.” Een ander: „De meest geniepige mensen gaan door, terwijl de sterkste speler moet winnen.” En: „Dat de mensen die het minst kunnen, het verst komen door te liegen, is eigenlijk een mooie weergave van wat tegenwoordig als succesvol wordt gezien.”

Hier zie je nog meer reacties:



ik zou bang zijn als ik Britte en Yuki in mijn vriendenlijst had… #expeditierobinson pic.twitter.com/fmfxiQjMiA — 🪶🪶Dolce&Gabanna (@POPPENKAST) December 10, 2021



Als ik me tv in kon springen had ik Britte toch een klap gegeven. Wat een schijnheilige wijf is dat zeg gadverr 🥴🥴 #ExpeditieRobinson — Formidable🦋 (@Cindypatricia_) December 10, 2021



Britte mag van mij nog een jaar lang op het eiland blijven! #ExpeditieRobinson — Robbert Rozeboom (@RozeboomRobbert) December 10, 2021



Ik stel voor dat we in halve finale geen proef gaan doen, maar het publiek laten stemmen wie eruit moet. Dan weten we wel wie eruit gaat. Het is toch een seizoen vol verassingen. Kan er ook nog wel bij. #ExpeditieRobinson — Silvia (@Silvia28488) December 9, 2021



Even hoopte ik dat Sandra nog 1x mocht koken voor die slangen #gifplant #ExpeditieRobinson — servee de jong (@servee_) December 9, 2021

En toch ook:



Wat top gespeeld door Britte. Dit kon niet beter!! #ExpeditieRobinson — Herman J (@HeJo211280) December 10, 2021



Je kan er veel van zeggen, maar Yuki en Britte hebben het spel zelf f*cking goed gespeeld (tis en blijft een spel he guys😳) #ExpeditieRobinson — Erin (@erin_schroer) December 10, 2021



Sandra Ysbrandy blijkt het grootste gedeelte van Expeditie Robinson met een kapotte kruisband en een breukje in het onderbeen heeft gespeeld. In de nababbel in het programma Eilandpraat vertelde zij presentator Luuk Ikink dat zij in augustus is geopereerd en nog altijd moet revalideren. En over die immuniteitsring van Yuki? Sandra: „Ik hoop dat ik er per ongeluk overheen heb geplast.”