Vunzige rij-instructeurs Undercover in Nederland, maar vermomming Alberto Stegeman werkt op de lachspieren

Rijlessen in ruil voor seks, het gebeurt klaarblijkelijk best vaak. De aflevering van Undercover in Nederland stond gisteravond volledig in het teken van vunzige en louche rij-instructeurs. Maar Twitter blijkt vooral oog te hebben voor de bijzondere vermomming van Alberto Stegeman bij de confrontatie.

Bewapend met verborgen camera gaan Stegeman en zijn team op zoek naar rij-instructeurs die hun lessen in natura laten betalen. Zelfs met minderjarige meisjes. Iets waar de oudere mannen geen problemen mee lijken te hebben.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Is er ook een soort keurmerk voor rijschoolhouders? Behalve het pasje, waarmee ze kunnen aantonen over de juiste papieren te beschikken. Geschrokken na het zien van #undercoverinnederland gisteravond. @BOVAG @AlbertoStegeman #dtv — Bianca Jonker (@Bianca79Jonker) December 10, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Confrontatie Undercover in Nederland door alter-ego

Maar kijkers van Undercover in Nederland lijken vooral onder de indruk van het alter-ego van Stegeman. De misdaadjournalist doet zich voor als Jaques ten Katen en speelt de vader van een fictief minderjarig meisje. Vermomd met witte baard, grijs haar en een geschminkt gezicht, gaat Stegeman richting de confrontatie.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Owwww maak me gek ik heb de chips bij de hand nu wachten op kerstman Sjak #undercoverinnederland — Antoinette Winters (@twetjewinters) December 9, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wel fijn dat er telkens vermeld wordt dat Jacques een alter ego is…#undercoverinnederland — Herco van wetten (@Hercovanwetten) December 9, 2021

Stegeman spreekt het fictieve minderjarige meisje en de man aan alsof hij de vader is. Met een hese zware stem dat bij z’n alter-ego past. Maar na de woorden „Hé Sanne”, verdwijnt al snel de hese stem en onthult Stegeman zichzelf. Kijkers verbazen zich over de vermomming, die voor slechts een paar seconden nuttig was.

De confrontatie tussen de eerste man en Stegeman loopt nog uit op wat commotie. De man wordt zelfs onwel en er moet een ambulance ingeschakeld worden. „Een confrontatie met een zeer aparte wending” , noemt Stegeman het. Ook de politieagenten die moeten optreden, herkennen de misdaadjournalist in eerste instantie niet. En Stegeman moet vermomd uitleggen wie hij is.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Stel je komt als agent op een melding af en een ouwe kerel zegt dat die Alberto Stegeman is, ik zou ook helemaal verward zijn. 😂#undercoverinnederland — Thoiiss (@ThijsH16) December 9, 2021

Vermomming Alberto Stegeman werkt op lachspieren

Later in de aflevering worden nog twee rij-instructeurs gevolgd. Zij laten wederom de rijlessen in natura betalen. „Maar niet autolessen, afwerken en weer weg”, nee de instructeurs pakken uit. Met cadeautjes, beloftes en betaalde rijlessen natuurlijk.

De laatste man krijgt ook een confrontatie met alter-ego Jaques. Met opnieuw een hese stem loopt de vermomde Stegeman op zijn ‘dochter’ Sanne af. Na een klein toneelstukje gaat ook hier de misdaadjournalist uiteindelijk verder met zijn eigen stemgeluid. „Ik ben Alberto Stegeman van Undercover in Nederland“, zegt de hij. Tegelijkertijd trekt Stegeman zijn vermomming van zijn hoofd. De rij-instructeur ontkent al zijn acties waar de misdaadjournalist op reageert. „Ik houd niet van die poppenkast.” En vooral daar lijken kijkers de humor van in te zien.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Die vermomming van Alberto Stegeman is echt tenenkrommend. En dan ook nog zeggen dat je niet van een poppenkast houdt. #undercoverinnederland — Niels Koster (@ik_niels6) December 9, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ja, Jacques. Een oude man die midden op het plein staat te praten tegen niks.. Dat valt inderdaad niet op! #undercoverinnederland — M. (@_nondeju_) December 9, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Stegeman die bijna zijn eigen neus eraftrekt. Die enorm wanstaltige en vooral volslagen onzinnige amateur- vermomming. Ik kan niet😭😭😭 #undercoverinnederland — Ramona Maramis (@ramonamaramis) December 9, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Alberto houdt niet van poppenkast. Zei hij vermomd als Sjak. 🤣🤣 #undercoverinnederland — Ruben (@15Ruben31) December 9, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

“Ik hou niet van die poppenkast” zegt Alberto terwijl hij zijn vermomming uittrekt… #undercoverinnederland — Yvette (@YvetteLcf) December 9, 2021

Wil je hele uitzending van Undercover in Nederland bekijken? De aflevering van gisteravond vind je hier.