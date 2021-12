Kabinet overlegt over avondlockdown, versoepelen ‘ligt niet voor de hand’

Het versoepelen van de coronamaatregelen zoals ze nu gelden „ligt niet voor de hand”, vindt het Outbreak Management Team. Vandaag komt het kabinet op het Catshuis bijeen om een beslissing te nemen over het al dan niet verlengen van de avondlockdown.

Het OMT heeft het kabinet geadviseerd dit wel te doen.

Strengere maatregelen niet nodig

Het aanscherpen van de regels is op dit moment niet nodig, zou volgens betrokkenen in het advies van het OMT staan. Het aantal besmettingen en coronapatiënten in ziekenhuizen blijft de afgelopen dagen dalen. Zo werd er gisteren door het RIVM gemeld dat het aantal nieuwe besmettingen voor de vijfde dag op rij onder de 20.000 ligt. Wel blijft het aantal sterfgevallen aan de gevolgen van de corona al een aantal weken oplopen. De afgelopen week waren er 433 sterfgevallen, de week daarvoor 370 en de week daarvoor 317.

Kabinet overlegt over avondlockdown

Een definitief besluit over het verlengen van maatregelen moet in Den Haag nog genomen worden, en een deel van het kabinet komt in de loop van vandaag op het Catshuis bijeen om te praten. Mogelijk wordt daar ook besproken of mensen tijdens Kerstmis meer dan vier mensen mogen ontvangen en of de kerstvakantie op basisscholen moet worden verlengd. De inzet van het kabinet is om de scholen open te houden, twitterde onderwijsminister Arie Slob donderdag nog. Ook de burgemeesters spreken elkaar nog over de coronamaatregelen. Dinsdag zal het kabinet een besluit nemen en een persconferentie houden, zo is de verwachting.

Meer huisfeestjes door avondlockdown

De vraag is of een avondlockdown zin heeft, of dat het juist averechts werkt. Zo bracht NOS gisteren het nieuws naar buiten dat er door de avondlockdown juist meer huisfeesten plaatsvinden. Zo worden er op de app Amigos, die door de maker wordt omschreven als een „soort Tinder voor sociale activiteiten”, wekelijks zo’n 7000 borrels en huisfeesten georganiseerd. In de afgelopen twee weken zijn er 75.000 gebruikers in de app bijgekomen. Bij de feesten wordt het maximaal aantal bezoekers voor thuis overschreden en komt met samen in een minder gecontroleerde omgeving dan bijvoorbeeld een café. Tegenstanders van de avondlockdown denken dan ook dat deze alleen maar meer besmettingen in de hand werkt.

Helft Nederlanders wil avondklok vanaf 22.00 uur

Maar er zijn ook veel voorstanders van een avondlockdown, en zelfs van een avondklok. De helft van de bevolking (52 procent) is voor een avondklok, als die pas vanaf 22.00 uur zou ingaan. Dat meldt EenVandaag op basis van een onderzoek onder 15.220 leden van het eigen panel. De voorstanders denken dat een avondklok nodig is omdat het aantal besmettingen onvoldoende daalt. De avondklok zou er volgens hen voor kunnen zorgen dat jongeren ‘s avonds niet meer thuis bijeen kunnen komen.