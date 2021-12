Gert Verhulst vindt het ‘beetje zielig’ dat hij nog steeds geen afscheid van Samson kan nemen

Gert Verhulst vindt het nu wel tijd worden dat hij afscheid neemt als baasje van Samson. Corona blijft echter roet in het eten gooien, waardoor de afscheidstour niet door kan gaan. „Het wordt een beetje zielig”, zei de presentator en Studio 100-baas in het NPO 1-programma WNL op Zondag.

De Studio 100-baas is al meer dan 31 jaar aan de hond verbonden.

Uitstel afscheid door corona

Verhulst blijft ondanks de tegenslagen door het coronavirus vrolijk. „Ik ben een pragmatisch iemand”, vertelde hij in de show. „Je moet de dingen nemen zoals ze komen. Dingen die je niet kunt veranderen, daar moet je niet van wakker liggen en ook niet proberen te veranderen.” Inmiddels probeert Verhulst Samson al bijna twee jaar uit te zwaaien. De eerste afscheidsshow vond op 21 december 2019 plaats. Er staan nu nog 45 optredens gepland, die allemaal al twee keer zijn uitgesteld.

„Dus ik kan maar geen afscheid nemen. Het wordt een beetje zielig”, lachte Verhulst. „Mensen denken dat ik niet wil stoppen met die hond maar dat is absoluut niet het geval. M’n dochter heeft het intussen overgenomen, die wil dat ik verdwijn. Maar er staan nog 45 shows gepland waar mensen tickets voor hebben en die ook ongelooflijk leuk zijn om te doen. Ik wil die echt wel doen. Ik wil ook van die hond af op een gegeven moment natuurlijk.”

Al 31 jaar Samson & Gert

Niet gek, want de eerste aflevering van het Vlaamse kinderprogramma Samson & Gert werd in 1990 uitgezonden. Hoewel de productie van nieuwe afleveringen in 2006 met Verhulst werden stopgezet, worden er nog steeds herhalingen uitgezonden. Later, in 2014 en 2017, verschenen er nieuwe themareeksen van de serie. Dit is dus het 31e jaar dat Verhulst aan de grijs-witte hond verbonden is. Al in april 2019 kondigde Verhulst aan dat hij na dertig jaar zou stoppen met Samson & Gert. Tijdens de première van de afscheidsshow werd bekend dat zijn dochter Marie de shows en tv-series rond Samson overneemt.

