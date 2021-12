Verstappen ontspannen de slotrace in: ‘Wereldtitel zal leven niet veranderen’

Alle ogen zijn vandaag op Max Verstappen gericht, maar de coureur zelf is ontspannen en zelfverzekerd op de belangrijkste dag van zijn Formule 1-carrière. „Ik blijf mezelf en probeer zoveel mogelijk normaal te doen.”

De Limburger kan vandaag, in de slotrace in Abu Dhabi, de eerste Nederlandse wereldkampioen in de Formule 1 worden.

Razend spannende slotrace in Abu Dhabi

Verstappen kwam vandaag rond 13.00 uur plaatselijke tijd (10.00 uur in Nederland) aan op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi, vier uur voor aanvang van de allesbepalende slotrace. Verstappen en zijn rivaal Lewis Hamilton gaan met evenveel punten (396,5) de daarmee razend spannende finale in. Als de 24-jarige Limburger deze laatste grand prix van dit seizoen wint, dan eindigt hij dus voor Hamilton en pakt hij de wereldtitel.

Verstappen ‘rustig en ontspannen’

Verstappen gaat niet gebukt onder enige vorm van stress, zelfs niet nu hij Nederlandse sporthistorie kan schrijven. „Ik vind dat ik al heel veel gepresteerd heb. Een wereldtitel zal mijn leven niet veranderen. Ik blijf mezelf en probeer zoveel mogelijk normaal te doen.”, benadrukte hij deze dagen meermaals in Abu Dhabi.

„Ik ben rustig en ontspannen. Als de auto goed genoeg is win ik, en als de auto niet genoeg is wordt het heel lastig. En als ik niet win, ben ik toch heel trots op mezelf en ook op het team van Red Bull. Het is indrukwekkend wat wij dit jaar hebben gepresteerd.”

Hamilton voelt zich ‘beter dan vijf jaar geleden’

Hamilton zegt zich vandaag „een miljoen keer beter” te voelen dan in 2016, toen hij in de laatste race van het seizoen de wereldtitel in de Formule 1 moest overdragen aan zijn toenmalige Duitse teamgenoot Nico Rosberg. De Brit won vijf jaar geleden de laatste vier races, maar het was net niet genoeg om zijn titel te prolongeren. „Het is een compleet ander scenario en ik voel me een miljoen keer beter dan vijf jaar geleden. Ik wil daar niet in het bijzonder op ingaan, maar ik sta nu anders in het leven en voor andere uitdagingen. Ik voel me gewoon beter en gelukkiger,” aldus Hamilton.



