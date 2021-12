Anja laat harde scheet tijdens eerste date in Lang Leve de Liefde: ‘Ranzig’

Dat er zo nu en dan opvallende dingen gebeuren tijdens de dates in het Lang Leve de Liefde-huis is inmiddels bekend. De 53-jarige Anja heeft de twijfelachtige eer om het gesprek van de dag te zijn bij kijkers van het SBS6-programma. Ze laat namelijk bewust een harde scheet in het bijzijn van haar date Ron. „Zo. En dat doe ik gewoon”, zegt ze, terwijl ze haar wijsvinger in de lucht wijst.

Beter een scheetje voor iedereen, dan buikpijn voor mij alleen, zal Anja gedacht hebben. In de aflevering van vanavond (vanwege de coronapersconferentie al om 18.25 uur op SBS6) is te zien hoe de 53-jarige single zich helemaal op haar gemak voelt bij haar date Ron. „Ik moet een scheet laten”, zegt ze, luttele seconden voordat ze perst en haar darmgassen laat ontsnappen. Om het er nog even in te wrijven, vraagt ze daarna aan Ron: „Vind je dat erg?”

Date Ron kan scheet niet waarderen: ‘Ik was naar de wc gelopen’

Nog niet helemaal realiserend wat er zich net voor hem heeft afgespeeld, zegt Ron dat hij dit „toch wel een beetje aso” vindt. „Vind je dat echt?”, vraagt Anja zich hardop af. „Ja, ik was toch wel even naar de wc gelopen”, aldus een goudeerlijke Ron.

Anja verklaart dat ze geen zin heeft om tijdens deze eerste date met Ron in het Lang Leve de Liefde-huis „pijn aan haar pens” te hebben. Wel geeft ze toe: „Oké, dit was misschien wel een beetje aso. Is dat even een tegenvaller.”

Als ze later aan Ron vraagt of hij een tweede date met haar ziet zitten, zegt hij dat hij dat nog niet weet. Anja ziet een tweede date wel zitten. „Maar die scheet heeft zeker roet in het eten gegooid.”

Bekijk hier het fragment.



Kijkers Lang Leve de Liefde komen niet meer bij: ‘Dit is echt next level’

Onder het Instagram-bericht stroomt het reacties van kijkers die niet meer bijkomen van het lachen. „Dit is echt next level”, zegt de een. „En dat tijdens een eerste date. Dan heb je echt geen schaamte.” Een ander zegt dat hij meteen zijn biezen had gepakt als dat bij hem was gebeurd. „Echt ranzig.” Anderen kunnen de actie van Anja wel waarderen. „Ze is gewoon lekker zichzelf. Ze doet zich niet anders voor dan ze is en zo hoort het.”

Vorige week raakten kijkers niet uitgesproken over het optreden van de 38-jarige Linda in televisieprogramma Lang Leve de Liefde. Tijdens de dates met de twee jaar oudere Tim leek het haar vooral om maar één ding te gaan: seks. Het gaat weleens vaker over dat onderwerp in het Lang Leve de Liefde-huis, maar volgens kijkers sloeg Linda alles. „Ze zeggen dat mannen elke paar seconden aan seks denken. Nou, Linda kan er ook wat van.”