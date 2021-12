Kijkers gaan los op ‘oversekste’ Linda uit Lang Leve de Liefde: ‘Arme man’

Kijkers raken niet uitgesproken over het optreden van de 38-jarige Linda in televisieprogramma Lang Leve de Liefde. Tijdens de dates met de twee jaar oudere Tim lijkt het haar vooral om maar één ding te gaan: seks. Het gaat weleens vaker over dat onderwerp in het Lang Leve de Liefde-huis, maar volgens kijkers slaat Linda alles. „Ze zeggen dat mannen elke paar seconden aan seks denken. Nou, Linda kan er ook wat van.”

Vrijdag zagen kijkers van het programma, waarin singles minimaal 24 uur met elkaar doorbrengen in een huis, hoe Tim en Linda kennis met elkaar maakten. Laatstgenoemde had een nogal opvallende activiteit in petto voor haar date: het pimpen van piemels. Toen al merkte Tim, die in het Lang Leve de Liefde-huis de ware hoopte te vinden, dat de gesprekken met Linda veelal over seks gingen. In de aflevering van gisteren deed Linda daar nog een behoorlijke schep bovenop.

Linda: ‘Wil jij elke dag seks?’

Linda vindt het niet erg als haar partner seks heeft met een ander. „Het is weleens voorgekomen dat ik lag te slapen en hij terugkwam met een ander meisje. Hij kwam boven aan mij vragen of het oké was als er iets zou gebeuren en dat vond ik goed.” Tim ziet zo’n relatie niet voor zich. Hij zou daar niet tegen kunnen, zegt hij. „Dat vind ik nou zo jammer”, reageert Linda. „Nou ja, ieder zijn eigen ding toch?”, aldus een ongemakkelijke Tim, die dan al weet dat het niks wordt.

Linda benadrukte vrijdag al dat ze niks op heeft met monogamie. Ze heeft zelfs een tatoeage van een wolf en „ieder lid van de roedel mag daar onder kruipen”, zegt ze. Aan Tim legt ze de stelling voor of seks het allerbelangrijkste is in een relatie. Voor hem is seks niet het allerbelangrijkste, maar Linda denkt daar duidelijk anders over.

„Als de seks niet goed is in een relatie, gaan de frustraties in de verdere relatie ook oplopen. Hoe sta jij daarin, wil jij elke dag seks?”, vraagt Linda. Tim, die ondertussen vindt dat het wel genoeg over het onderwerp is gegaan, zegt dat dat per persoon en situatie verschilt. Dat antwoord kan Linda duidelijk niet bekoren.



Die gast denkt:

Wat is dit voor mens????

Waar hebben ze me aan gekoppeld????#langlevedeliefde #lldl pic.twitter.com/H8c7oaGtJy — 🧁🍒Prinses Loulou🍒🧁 (@sweet_loulou82) December 6, 2021



Zeggen ze dat mannen iedere 3sec aan s*x denken….Maar deze kan er ook wat van 😱🙈🙊#langlevedeliefde #lldl pic.twitter.com/3oh8pff3Ar — 🧁🍒Prinses Loulou🍒🧁 (@sweet_loulou82) December 6, 2021



Ik vind die mevrouw ietwat aan de oversekste kant…. #LangLeveDeLiefde #lldl — LoezzB 🐾😺💕 (@LoezzB) December 6, 2021



Mijn hemel, waar is die match op gebaseerd? Die arme Tim wordt helemaal impotent geluld (haha 🤭) door Linda. Dit is echt meer dan een gemiddeld mens allemaal wil horen op een eerste date. Of ben ik nu gek? #LangLeveDeLiefde #LLDL — Susan (@superzu) December 6, 2021

