Zo lang wacht jij in je leven voor een stoplicht (en het is lang…)

Iets wat je natuurlijk altijd al hebt willen weten: hoe lang je nu eigenlijk tijdens je hele leven voor het stoplicht wacht. Zet je maar schrap, want steeds weer zo’n 80 seconden wachten voor rood tikt door de jaren heen aardig aan.

Een Nederlander met een rijbewijs staat in haar of zijn leven gemiddeld 150 uur te wachten voor een rood autostoplicht: dat is 6,25 dagen en nachten in totaal. Nederlanders zonder rijbewijs wachten gemiddeld 35 uur voor rood: bijna anderhalve dag. Dat berekende tijdschrift Quest. Het ‘populair-wetenschappelijke’ tijdschrift komt regelmatige met onderzoeken. Afgelopen zomer bijvoorbeeld nog over hoeveel Nederlanders een ufo (denken te) hebben gezien.

1,6 miljard minuten voor het stoplicht…

In totaal staan alle Nederlanders bij elkaar opgeteld in een jaar 1,6 miljard minuten voor het stoplicht te wachten. Dat is ruim drie millennia. Deze wachtminuten worden verdeeld over mensen die achter het stuur zitten en mensen die zitten te wachten in de bijrijdersstoel of op de achterbank.

Dat nogal gigantische en goed voor te stellen getal van 1,6 miljard minuten komt uit een berekening van Quest op basis van gegevens over wegen, weggebruik en stoplichten (van onder meer het CBS en Rijkswaterstaat). Er is gerekend met een gemiddelde cyclustijd voor stoplichten van honderd seconden, waarbij het licht steeds twintig seconden op groen staat.

Quest heeft wel meer antwoorden op ‘relevante vragen’ en legt ze uit op YouTube. Zoals deze:

Heel lang stoplicht-staren

Per jaar komt het neer op 108 minuten stoplicht-staren per Nederlander met rijbewijs en 26 minuten per Nederlander zonder rijbewijs. Over een heel mensenleven is dat gemiddeld 150 uur voor mensen met een rijbewijs en 35 uur voor mensen zonder rijbewijs.

Het totale getal kan per persoon natuurlijk sterk uiteenlopen. Ben je veel onderweg voor je werk, dan kan de totale wachttijd al snel oplopen tot twintig etmalen of meer. Heb je geen rijbewijs en zit je daarnaast sowieso zelden in de auto? Dan is het misschien wel minder dan een dag.

Fiets- en voetgangerstoplichten niet meegerekend

En wacht… het kan nog langer. Hoeveel tijd je bovenop genoemde minuten en dagen wacht voor fiets- en voetgangersstoplichten, heeft Quest nog niet eens berekend. Daarvoor zijn te weinig gegevens beschikbaar.

Het tijdschrift heeft nog een tip voor mensen die al dat gewacht maar te saai voor woorden vinden: breng wat variatie in je wachttijd. Je kunt in Nederland namelijk kiezen uit 5264 autostoplichten om voor te gaan staan.

Een artikel over wachten voor het stoplicht, is te lezen in de eerste Quest van 2022. Die ligt vanaf donderdag al in de winkel.