Alle burgemeesters tegen Rutte: laat bevolking coronaregels bedenken

Nu corona misschien wel altijd op de achtergrond in de samenleving zal sluimeren, moet de overheid meer met de inwoners van Nederland praten over de coronaregels. Getroffen sectoren, maatschappelijke en culturele organisaties en burgers moeten zelf voorstellen kunnen doen voor coronabeleid. Dat zeggen alle burgemeesters van Nederland tegen Mark Rutte.

In een brief, gericht aan demissionair minister-president Mark Rutte, schrijven de burgemeesters dat burgers mee moeten kunnen denken over oplossingen. Nu gebeurt dat niet en daardoor „ontstaat een zekere moedeloosheid”, zeggen ze in de brief.

Burgemeesters adviseren Rutte dringend

„Het huidige beleid sluit steeds minder aan bij de behoefte van de samenleving. Als mensen zelf oplossingen kunnen bedenken, voelen ze zich mede-eigenaar van het probleem”, vinden de burgemeesters. Volgens hen moeten de premier en het kabinet nadenken over een langetermijnstrategie. Nu ontbreekt die strategie nog voor de omgang met de coronacrisis. „Een dergelijke aanpak kan helpen om perspectief te brengen. We moeten met elkaar in gesprek”, aldus de burgemeesters.

Volgens de burgemeesters moeten coronaregels niet meer alleen gericht zijn op gezondheid en de epidemiologische kant van de zaak. „Het brede welvaartsperspectief is ook belangrijk, gebaseerd op adviezen van de planbureaus.” Haperende delen van het beleid moeten aangepakt worden. Zo moeten de GGD’s piekbestendiger zijn.

‘Wellicht werkt een beloning voor vaccineren en testen’

De burgemeesters zien ook kansen in andere oplossingen om de vaccinatiegraad en de testbereidheid onder de bevolking te verhogen. Wellicht werkt een beloning voor vaccineren en testen. „Verleiden in plaats van aandringen”, verwijzen ze naar maatregelen als een coronatoegangsbewijs, waardoor ongevaccineerden sommige plekken niet binnenkomen zonder negatieve coronatest. In andere landen worden inwoners al verleid tot een coronaprik. oms op een wel heel pikante manier trouwens.

De burgemeesters zijn ook voor het verlengen van de kerstvakantie en het inkorten van de zomervakantie, omdat het virus in de winter actiever is dan in de zomer. Een andere suggestie is het inrichten van coronaziekenhuizen, zodat de druk op de reguliere zorg afneemt.