De 10 beste Zondag met Lubach-items van het afgelopen jaar

2021 is het jaar waarin we afscheid namen van Zondag met Lubach. Na dertien seizoen kwam er een einde aan misschien wel de beste satirische nieuwsshow van ons land. Begin 2021 verschenen de laatste afleveringen. Wij zetten om het jaar af te sluiten nog even de beste items op een rij.

Om te bepalen wat de beste Zondag met Lubach-items waren, hebben we besloten om te luisteren naar ‘het volk’. De meeste stemmen gelden, of in dit geval de meeste weergaven. We hebben de YouTube-pagina van Zondag met Lubach erbij gepakt en de tien best bekeken items op een rij gezet.

Zondag met Lubach: de 10 best bekeken items van 2021

1. Tuig & Mark Rutte – 879.000 weergaven

In de politiek valt het woord ‘tuig’ met grote regelmaat, maar wat is tuig? En hoe ga je er mee om? Moeten ze de bak in of juist geholpen worden? Arjen Lubach dook in deze kwestie en ontdekte dat ook onze volksvertegenwoordigers af en toe tuig-achtige trekjes vertonen.

2. We mogen weer stemmen & Nieuwsuur – 689.000 weergaven

VVD, D66, CDA en CU zijn er eindelijk uit. Er is een coalitieakkoord, maar dat heeft wel lang geduurd. Het is inmiddels al meer dan acht maanden geleden dat we naar de stembus gingen. In Zondag met Lubach werd daar toen ook een item over gemaakt. Deze ging door het dak, vooral door het afsluitende nummer. Deze verscheen ook los op YouTube en werd maar liefst 987.000 keer bekeken.

3. Zondag met Lubach over Vaccineren – 648.000 weergaven

Inmiddels zijn we druk bezig met boosteren, maar dat was ruim een half jaar geleden wel anders. Toen stond het hele vaccinatieprogramma nog in de kinderschoenen. Er was toen veel discussie over de hele prik-strategie en uiteraard werd dit in Zondag met Lubach onder de loep genomen.

4. Ollongren & Omtzigt – 630.000 weergaven

De grootste politieke blunder van het jaar kwam uitgebreid aan bod in Zondag met Lubach. De nietsvermoedende ANP-fotograaf Bart Maat maakte een foto van Kajsa Ollongren, maar legde daarbij ook haar notities vast op de gevoelige plaat. Daar stond de nu al legendarische zin ‘Positie Omtzigt, functie elders’.

5. Digibetocratie – 596.000 weergaven

In Zondag met Lubach is een hoop aandacht voor grote problemen en misstanden, maar ook voor dingen die vaak onder de radar blijven. Zo ook het gebrek aan kennis over digitale zaken in de Tweede Kamer. Zoals Arjen Lubach het zegt: „We worden bestuurd door mensen die geen reet snappen van computers en digitale veiligheid.”

6. Wob – 564.000 weergaven

Als je als burger documenten van de overheid wilt inzien, dan kan dat dankzij de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Dat klinkt eerlijk, maar zitten een paar haken en ogen aan. De overheid mag namelijk dingen weglakken, en dat doen ze soms wel erg fanatiek.

7. Zondag met Lubach over het Regeerakkoord – 524.000 weergaven

Het regeerakkoord is eindelijk rond, maar Arjen Lubach had het er maanden geleden al over. Hij nam dit document onder de loep. Wat is het? En waarom is het zo belangrijk dat we deze niet te dik maken?

8. Vaccinatiepaspoort – 512.000 weergaven

Toen we eenmaal begonnen waren met vaccineren, kwam het volgende discussiepunt: het vaccinatiepaspoort. Hiermee kunnen we de mensen met een prik meer vrijheid geven. Een goed idee zou je zeggen, maar dit leidde uiteraard ook tot een hoop discussie.

9. We zijn er bijna – 504.000 weergaven

Wanneer komt er een einde aan alle corona-ellende? Inmiddels weten weten we dat dit nog wel even gaat duren, maar een paar maanden geleden hadden we nog hoop. Arjen Lubach voorspelde in dit item dat we er bijna waren. Helaas zit ook hij er weleens naast.

10. Het GVD-journaal met Gerri Baudet – 496.000 weergaven

Een seizoen Zondag met Lubach is niet compleet zonder een item over Thierry Baudet. De FVD-frontman is één van de favoriete doelwitten van Arjen Lubach. In dit item maakt het programma gebruik van deepfake om ons kennis te laten maken met de broer van Thierry: Gerri Baudet.

Geen Zondag met Lubach meer

Zoals gezegd is er een einde gekomen aan Zondag met Lubach, maar wees niet getreurd. Arjen Lubach komt gewoon terug met een nieuw programma. Twee zelfs! Hij krijgt namelijk een eigen serie van de makers van Mocro Maffia en een nieuwe avondshow.